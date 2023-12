Denuncian Inposdom paga doble sueldo este jueves y descuenta entre 3 mil y 4 mil pesos a empleados

Empleados del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) denunciaron que la dirección de esa entidad, a cargo de Erick Guzmán, pagó “el doble sueldo” este jueves, descontándoles entre RD$3,000 Y RD$4,000 a cada empleado.

De acuerdo a la información suministrada a Listín Diario, el descuento del dinero se hizo para pagarle a las “personas que tienen dos y tres meses” en esa institución.

“Yo cobro 20,000 y tengo 16,900, me quitaron 3,600 pesos. Ya yo le he tirado a todo el mundo y me dijeron que los mocharon”, aseguró una persona que prefirió resguardar su identidad por temor a las consecuencias.

El Gobierno dominicano anunció que empezaría a entregar el doble sueldo en la primera semana de diciembre.