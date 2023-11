Peralta agradece a políticos que lo visitaron en la cárcel

El ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, agradeció este martes a los “dirigentes y legisladores” del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), por visitarlo y darle apoyo mientras estuvo privado de libertad, vinculado al caso de corrupción administrativa denominado Calamar.

A Peralta le fue cambiada la prisión preventiva, el pasado 7 de noviembre, por una garantía economía de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

“Del mismo modo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los dirigentes y legisladores de la @FPcomunica, @PRModerno_, @PartidoPRSC, @mipRD y otros partidos políticos que me han visitado, me han escuchado y me han brindado su apoyo. Su gesto de solidaridad trasciende las fronteras políticas y demuestra que la lucha por la justicia nos une a todos”, escribió en su cuenta X, antigua Twitter, sin mencionar los nombres de estos políticos. Además de a esos partidos políticos, el exfuncionario agradeció a su partido, por la compañía y solidaridad.

A estos agradecimientos de apoyo, mientras estuvo recluido en la cárcel Najayo hombres, se sumaron líderes religiosos, obispos, sacerdotes, pastores que oraron por él, sus abogados, familia, medios de la prensa.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad durante este difícil momento. Las cartas, los saludos y las visitas de amigos y familiares me ayudaron a sobrellevar cada día con esperanza y fe. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares”, escribió.