Violación de protocolos provocó choque de trenes en Metro de Santo Domingo

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó ayer que los datos preliminares determinaron que el choque de dos trenes del Metro de Santo Domingo, el pasado sábado, se debió a varias violaciones a los protocolos de operaciones establecidos, por parte de uno de los conductores.

En un comunicado dice que en las investigaciones participaron personal de la OPRET con técnicos internacionales especializados y que con el acompañamiento de organismos de seguridad del Estado dominicano, se realizan investigaciones profundas para definir la causa que lo habrían llevado a cometer esta concatenación de errores.

“La investigación hasta el momento denota varias violaciones por parte del conductor a los protocolos de operaciones establecidos, lo que produjo en un corto tiempo la movilidad del tren en la vía contraria, accionándose el sistema de seguridad sin permitirle acelerar a más de 20 kilómetrso por hora, deteniéndose a los 268 metros de la estación Mamá Tingó”.

Dice que el conductor que habría violado los protocolos, tiene 11 años trabajando en la empresa, con 1,500 horas de conducción. Y sobre el otro conductor, indica que activó los frenos a tiempo lo que impidió que el impacto fuese mayor. El choque dejó al menos nueve personas heridas.

Podría volver a pasar otro accidente

“La probabilidad de que vuelva a pasar es alta”. Así advirtió ayer Luis Miguel Peña, exconductor del Metro de Santo Domingo, al referirse a otro posible choque entre trenes, como el que ocurrió.

Explicó que el accidente se produjo debido a un “mal manejo”, que aún “sigue operando en la institución”, refiriéndose a la OPRET.

“Eso no fue ningún sabojate. No se sabe todavía, porque ellos no han expresado (lo que ocurrió). De la única forma que un tren en nuestro sistema ferroviario, pueda ocasionar un accidente es anulando el sistema de seguridad”, dijo.

La visibilidad en una curva

El comunidado de la Opret establece que el accidente tuvo lugar en una curva, lo que impidió una correcta visibilidad entre ambos trenes y redujo capacidad de reacción del operador del tren que iba en dirección correcta hacia estación Mamá Tingó.

Investigación se profundizará

Dice que con el acompañamiento de organismos de seguridad del Estado, se realizan investigaciones profundas para definir la causa que lo habrían llevado a cometer esta concatenación de errores.