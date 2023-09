“De Vuelta al Barrio” llega a Santo Domingo Oeste con figuras del deporte, arte y entretenimiento

El programa “De Vuelta al Barrio”, organizado por el Ministerio de Interior y Policía, llegó a Santo Domingo Oeste, con el propósito de dar seguimiento a esta iniciativa que busca fomentar en la juventud de los sectores marginados del país, el deporte, la educación y el arte.

El ministro de Interior y Policía, Jesús ‘Chú’ Vásquez manifestó que el proyecto busca explicar a los jóvenes cómo se logra el éxito con bases firmes en la vida, con esfuerzos y sacrificios; lo que hay que hacer para convertirse en medallista olímpico, en jugador de béisbol o en un profesional.

“Lograr que ese mensaje llegue a través del mismo joven que salió del barrio y hoy es un referente para toda su familia y, en muchos casos llena de orgullo al país”, afirmó.

Vásquez resaltó figuras como Pedro Martínez, Marileidy Paulino y David Ortiz, quienes eran personas de escasos recursos que han logrado triunfar en sus respectivas disciplinas y llenar de orgullo al país.

“En nuestro país el referente no puede ser ‘el matatán’, debe ser esa persona que se acuesta tranquilo todos los días y que puede mirar hacia delante con orgullo, ese es el referente que queremos”, sostuvo.

En marzo dieron inicio en el sector de Villa Hermosa, La Romana, donde impactaron a más de 4,000 jóvenes; luego fue celebrado en el Distrito Nacional, que contó con la presencia de más de 10,000 y, posteriormente en Santiago de los Caballeros con más de 8,000 jóvenes que se dieron cita en el lugar.

Ante esto, el funcionario invitó a los jóvenes mayores de 18 años a unirse a la convocatoria “Agente Tú”, para convertirse en miembro de la Policía Nacional.

Por su parte, el Salón de la Fama del Béisbol, David Ortiz, motivó a la juventud a estudiar y prepararse, para que en un futuro puedan ver resultados.

“Estudien, no se desvíen, no a las drogas, aléjense de los vicios. Todo el que hace lo mal hecho le va mal”, expresó el ex Grandes Ligas.

Seguido del “Big Papi”, tomó la palabra el también Salón de la Fama del Béisbol, Pedro Martínez, quien dijo a los jóvenes que no dejen de soñar, a seguir buenos pasos.

Martínez agradeció a su hermano Ramón Martínez, a quien calificó como su segundo padre y la persona que fue su ejemplo.

En el acto fueron realizados varios reconocimientos al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, por su ardua labor en el incendio de San Cristóbal, así como también al dominicano Aquilino Gonell, sargento de la policía que defendió al Capitolio estadounidense de la insurrección del 6 de enero.