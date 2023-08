Gobierno utilizará recursos especiales para auxiliar a sectores afectados por Franklin

La mañana de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una reunión a puertas cerradas, en el Palacio Nacional, con sus principales funcionarios y los organismos de emergencia, para evaluar los daños y dar seguimiento a los efectos que dejó a su paso la tormenta tropical Franklin sobre territorio nacional.

Concluida la reunión, que inició a las 9:00 de la mañana, en el Salón Verde, fue el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien informó que el jefe de Estado solicitó un levantamiento de los daños, así como también los planes operativos, a cada una de las instituciones a partir de la fecha del encuentro, para atender cada una de las vicisitudes que quedaron por el fenómeno atmosférico.

El funcionario dijo, además, que para paliar las consecuencias serán utilizados recursos “especiales” o “extraordinarios”, como manera de dar respuesta inmediata.

“Estos acontecimientos generan presión en la función pública o sobre el gobierno que no estaban previstos. Siempre las instituciones, por menor que sea, incurren en gastos extraordinarios no presupuestados y no pensados y es evidente que el gobierno tiene que hacer uso de esas herramientas que el propio presupuesto y las leyes prevén para suplir esas necesidades”, dijo Paliza a los medios de comunicación.

Aseguró que es parte de la “ingeniería” que se está haciendo en este momento para conocer “cuáles son las necesidades reales, en materia de acueductos, obras públicas, las Edes, que son los daños más voluminosos en cantidad de recursos” y que se pueda hacer toda la intervención de rigor.

El ministro Administrativo de la Presidencia dijo que se instruyó a que sean reparados los circuitos y acueductos que resultaron afectados.

Ayudas

Asimismo, dijo que realizan una intervención inmediata en el Gran Santo Domingo en las barriadas más afectadas con la entrega de raciones. “Solamente en el día de ayer en el Plan Social de la Presidencia distribuyó unas 100,000 raciones y cocidas, los comedores hicieron más de 50,000. Tenemos 800 personas que fueron llevadas a albergues”, fueron las palabras de Paliza, quien conforma la comisión coordinadora de las ayudas.

“No quedará un dominicano que de una forma u otra resultó afectado, que el gobierno no vaya en su auxilio. Haremos dentro de la mecánica de función pública y en el esfuerzo de los próximos días, todo lo necesario para que cada dominicano afectado pueda sentir la mano amiga”, afirmó.

Paliza dejó claro, además, que será en los próximos días cuando se podrá medir la intervención del gobierno y enfatizó en que una las prioridades del gobierno es que “todo vuelva a la normalidad”.

“Las formas de intervención del gobierno se van a medir a partir de ahora, porque en el momento mismo de los eventos, no hay forma, inclusive, logística, de poder intervenir en cómo van ocurriendo los problemas. Es a partir de ahora que ha pasado la tormenta donde podrán medir la atención del gobierno en apoyar las familias dominicanas”, dijo.

Sobre las presas

En cuanto a los niveles de las presas, Paliza mencionó que “fundamentalmente, mejoraron las presas que se colocan en la parte sur de la Cordillera Central, específicamente, Valdesia, Jigüey-Aguacate y Sábana Yegua”.

Señaló que las presas del Norte, como consecuencia de que la tormenta generó más precipitaciones en la parte Este y Nordeste del país, “en las partes bajas de las cuencas, no se vieron impactadas de manera positiva”.

En tanto, explicó que en la parte Sur, tampoco fue la magnitud que esperaban, “pero pudieron aumentar a un metro de agua en las escalas de la capacidad que tiene”.

En la reunión con el gobernante estuvieron los principales ministros, directores departamentales y jefes de los cuerpos castrenses.

Entre los presentes estaban la vicepresidenta Raquel Peña; Joel Santos, ministro de la Presidencia; José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Juan Manuel Méndez, director de Centro de Operaciones de Emergencias (COE); Yadira Henríquez, directora del Plan Social; Mario Lama, director del servicio Nacional de Salud y Juan Salas, director de la Defensa Civil.

También Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; José Rijo Presbot, director de Presupuesto; mayor general Eduardo Alberto Then, director de la Policía; el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa y el director de la CAASD, Felipe Suberví Bonilla.

Estuvieron presentes el senador Eduardo Estrella; el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascencio; Tony Peña Guaba, director del Gabinete de Políticas Sociales; Wellington Arnaud, de Inapa; Milton Morrison, director de EdeSur; Hugo Beras, del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre; el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera y Ángel Hernández, ministro de Educación.