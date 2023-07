El perfil del joven en RD… ¿En qué basan su voto electoral?

Más del 30 % de la población dominicana corresponde a personas jóvenes, mucho de ellos en edad pertinente para ejercer uno de los principales derechos en cuanto a democracia se refiere: el sufragio.

Muchos de estos jóvenes ejercerán su voto por primera vez en los comicios de 2024 y otros se decidirán por segunda ocasión por quienes entienden deben guiar las riendas del país en el próximo cuatrienio a nivel presidencial, congresual y municipal.

De acuerdo a las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el 33 % de la población son personas en edades de 15 a 35 años, considerados jóvenes conforme a la Ley 49-00 General de Juventud, aunque la edad mínima para ejercer el derecho al voto es de 18 años.

Pero, ¿cuáles factores inciden a la hora de realizar el voto? De acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), agrupadas en el informe “El votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia”, los jóvenes del país tienen una serie de criterios al momento de dirigirse a las urnas.

Según el informe de la ANJE, en ocasiones estos basan sus criterios bajo sus propias convicciones, las propuestas de los candidatos, recomendaciones de algún familiar, conocido, amigo o el propio candidato. Además, guiados por el nivel educativo alcanzado y la situación socioeconómica en la que viven.

De acuerdo con la encuesta, para los comicios a nivel presidencial, el 41.8% de los jóvenes encuestados manifestó que su decisión está basada en la “revisión de propuestas de los candidatos”, mientras que un 25 % en la búsqueda de un cambio de dirigente.

Un 22.2 % de los jóvenes declaró votar por la “trayectoria política y simpatía por el partido/candidato”; un 6.5 % se guía por opiniones de amigos y familiares; un 1.8 % de los encuestados no sabe por qué vota o no respondió; mientras que un 1.5 % ejerce su derecho basándonos en lo discutido y planteado por candidatos en los debates electorales.

Sin embargo, un 0.9 % de los jóvenes votantes basó su elección por lo que vio en las redes sociales de los partidos y candidatos, mientras que el 0.3% restante por información vista en la prensa.

En el caso de las elecciones a nivel congresual, tomando como referencia los pasados comicios de 2020, la toma de decisión para el 41.6 % de la población joven fue en base de las propuestas que presentan los candidatos, seguido por la trayectoria y simpatía por partidos o políticos, con un 23.9 %.

Las opiniones de una tercera persona para ejercer el derecho, se manifestó con un 13.7 %; seguidos por aquellos que buscaban ver caras nuevas en el Congreso Nacional con un 10.7 %; mientras que el uso e influencia de las redes sociales también fue de los aspectos decisivos, puesto que el 1.8% de los jóvenes voto en base a este recurso.

Los debates electorales sólo motivaron al 1.3% de los jóvenes; 0.7% de esa población ejerció el sufragio por informaciones leídas en la prensa y aunque es un puntaje bajo un 0.8% de jóvenes no tuvo ningún criterio a la hora de dirigirse a las urnas y marcar la cara de un candidato.

A nivel municipal, a comparación de los otros niveles, hubo una variación en cuanto a preferencia, ya que la trayectoria y simpatía, bien sea por el partido o candidato fue el motivo por el que un 27.2% de los jóvenes votó, seguido de lo visto en las redes sociales de los partidos y candidatos con el 25.3%; mientras que la revisión de las propuestas de los candidatos solo obtuvo el 19%.

El 11.1% de la decisión se basó en un cambio de gerencia; un 8.0% por la referencia de familiares y amigos; un 5.7% no sabe o no respondió; un 1.7% votó en base a debates electorales; 1.4% de los no tuvo ningún criterio para votar y sólo el 0.5% votó por referencias de la prensa.

Un 78% a nivel presidencial, 61.3% a nivel congresual y un 66.0% de la población joven, en el año 2020, tenía conocimiento de las propuestas de los candidatos al momento de ejercer el voto.

Liderando las redes sociales el principal medio por donde se enteraron de las propuestas, seguido de la televisión, otra persona, periódico digital, la radio, página web de los partidos y en último lugar los periódicos impresos.

Campañas electorales

En promedio, el 56.2% de los jóvenes reportó haber visto las campañas electorales de 2020, destacando que al menos el 27.5% de estos no observó nada positivo en las campañas, antepuestos con un 20.0% que valoró como positivo escuchar las diferentes propuestas en cada uno de los niveles de los candidatos y otro 11.7% encontró positivo en la campaña los debates protagonizados por candidatos.

El 19.0% de los jóvenes encontró negativo las promesas realizadas en campaña que no se cumplieron y algunas que rayaron en el irrealismo, es decir, no se podían cumplir; otro 14.4% votó como negativa la contaminación y un 11.9% deploró la poca transparencia en el reporte de gastos.

¿Qué les interesa a los jóvenes para 2024?

La población joven tiene parte decisiva en la próxima contienda electoral, razón por la cual, de acuerdo a los datos expuestos en el informe de la ANJE, hay ciertos temas que les generan mayor interés o preocupación para la motivación del sufragio.

Un 43.1% está interesado en temas relacionados con la seguridad ciudadana; otro 40. 1% enfatiza en temas del sector educativo; un 34.7% de los jóvenes se preocupa por la salud y otro 29.8% está interesado en temas de formación y empleabilidad.

Los otros tópicos que preocupan a los jóvenes votantes dominicanos son corrupción y transparencia (23.4%), poblaciones vulnerables (19.2%), migración (18.0%), impuestos (17.1%), medio ambiente (16.5%), inflación (15.8%) y transporte (14.8%).

Mientras que los últimos lugares de interés juvenil son ocupados por innovación y tecnología, temas de género e igualdad, igualados con 12.6%; constitución y código penal con 12.2%, seguido de la banca con un 5.1%, finalizando con temas referentes a impuestos con un 5.0% de preferencia.

Participación en las elecciones

Además de ser electores, hay una porción de la población joven que aspira a ser elegido por sus provincias, municipios, e incluso el más alto cargo, el presidencial.

El 1.7% de los jóvenes encuestados aspira a que su rostro esté en el boleto electoral, siendo las candidaturas a alcalde y regidor las más votadas con un 52.9% y 17.6% respectivamente, seguida de aquellos que aspiran a ser diputados y presidente con un 11.8% de los jóvenes.

La posición con la que los jóvenes tienen menor afinidad es la de senador con un 5.9%.

Conforme la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, la edad establecida para aspirar a la alcaldía y a la regiduría es ser mayor de edad, en cambio de acuerdo a la Constitución Dominicana para ser diputado o senador, el aspirante debe tener 25 años y para ser presidente 30 años.

Perfil del joven votante

De acuerdo al perfil de los 1,360 jóvenes que fueron encuestados por ANJE para obtener los datos para las próximas elecciones, el 30.9% de estos no ha terminado la universidad, el 24.9% culminó los estudios secundarios y un 20.9% tiene un título universitario.

En cambio, sólo 10.5% tiene algún postgrado o maestría y un 0.8% no ha terminado los estudios primarios.

Las carreras por las que los jóvenes tienen mayor inclinación de estudio son: Administración, Contabilidad, Economía, con un 22.8%; mientras que aquellas del sector salud como Enfermería, Medicina y Bioanálisis tiene un 16.6% de inclinación de estudio.

Quedando aquellas relacionadas a ciencias sociales como Psicología, Sociología y Comunicación Social en un tercer lugar con un 11.4%.

Seguidas de Educación (9.1%), Ingenierías, (9.1%), Informática (7.4%), Derecho (7.0%), Artes (6.3%), Idiomas (3.1%) y jóvenes cursando secundaria finalizando la lista con un 0.7%.

El 79.9% de los jóvenes reportó trabajar de forma permanente, estando un 20.4% desempleado y el 4.7% restante tener trabajos ocasionales, estando el 61.9% de estos desempeñando labores en empresas privadas; un 22.4% son emprendedores y un 15.2% son empleados públicos.

De estos jóvenes el 50.3% cubre el 100% de sus necesidades; el 23.3% cubre la mayoría, un 11.3% cubre el 50% de sus gastos; mientras que un 20.4% restante depende de otras personas para su manutención, destacándose una pareja o el padre y la madre.