Abinader: “No me gusta el modelo continuo de reelección”

El presidente Luis Abinader expresó ayer que “no le gusta” el modelo de la reelección continua, ya que considera que lo mejor es la reelección después de varios períodos.

“No me gusta el modelo de la reelección continua, yo creo que el mejor modelo era el de la reelección después de uno, de dos periodos”, dijo en una entrevista ofrecida al programa matutino Hoy Mismo, por Color Visión, canal 9.

“La verdad es que sin nosotros hacer ninguna campaña ni nada no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación”, expresó el mandatario, y a seguidas manifestó que los números están ahí y que todo el mundo sabe cómo están las encuestas.

“El PRM hoy gana las elecciones… Yo estoy consultando, analizando, yo creo que los mejores tiempo en la República Dominicana están por venir”, agregó.

Abinader catalogó su gobierno como un “sacrificio” a la patria y consideró un “enorme orgullo y reconocimiento” que el pueblo le dé la oportunidad de servir. “Uno se siente distinguido, aún con todas las críticas”, declaró.

Inflación está controlada

El mandatario dijo que lo más importante en las actuales circunstancias ha sido controlar la inflación. Indicó que una de sus preocupaciones fue que el trabajador dominicano no perdiera poder de compra, “porque lo otro es ilusión monetaria”.

Señaló que el salario mínimo no sectorizado es hoy el mayor de la historia y el desempleo ha bajado, cuya tasa estuvo a final de 2019 en 5.7 % y está un punto menos, mejor que en la pre pandemia, con una economía en crecimiento, “y ese es un desempleo bastante aceptable para nuestros países”.

Recalcó que el 80 % de los países han aumentado la pobreza y en República Dominicana ha disminuido, debido a que se ha multiplicado por cuatro las transferencias directas, se ha incrementado el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas a través de Promipyme y se han entregado al Banco Agrícola más de RD$18,000 millones de fondos nuevos, con una parte a tasa cero para poder reactivar ese sector. “Entre 2016 y 2020 no hubo un peso de transferencia del Gobierno central al Banco Agrícola”, dijo.

Espera que, con los incentivos que se han dado, a partir de este mes la economía alcance un mayor crecimiento y se ubique entre un 3.5 % y un 4 % al termina este año.

El mandatario aseguró que este es un país diferente al que su gestión encontró. Dijo que hay respeto a los bienes públicos y a las leyes.

“Sabemos que hay un régimen de consecuencias”, afirmó el mandatario respecto a la parte institucional del Gobierno. También indicó que en el país hay una mayor eficiencia y calidad del gasto público. Abinader señaló que en términos de salud, en los últimos doce meses se está trabajando en el remozamiento de 70 hospitales y en uno nuevo en Esperanza. Además, en los próximos seis meses abrirán los hospitales de Villa Vázquez y Dajabón; Sajoma, en San José de las Matas; y en Santo Domingo abrir el hospital general Mario Tolentino Dipp, que estuvo abandonado por años.

Otros hospitales que serán abiertos es la Maternidad de Santo Domingo Oeste, del hospital Marcelino Velez; el hospital de la Mujer, y el hospital regional del Nordeste será inaugurada su primera fase en octubre próximo.

Sostuvo que el país necesita recursos para cuatro áreas, de las cuales hay tres que son fundamentales: en la salud, para poder implementar la unidad de atención primaria, que necesita entre RD$16,000 y R$D$18,000 millones al año; una seguridad real, con el doble de la cantidad de policías que hay, en las calles; y en tercer lugar se requiere de más dinero para infraestructura para el sistema de transporte. La cuarta área es lograr sostenibilidad financiera de la economía.

El sector eléctrico

Respecto al tema eléctrico nacional, el presidente Abinader explicó que se trata de dos áreas: la generación y la distribución y en cuanto a generación su Gobierno ha licitado la mayor cantidad de la historia dominicana. Explicó que en el país ha aumentado la demanda, como consecuencia de un aumento de la actividad económica, de 800 megas en tres años, más de 200 megas por año.

Aseguró que lo apagones que hay son por avería, porque ya no hay apagones financieros, y pidió preguntar a los generadores que se les está pagando como nunca y no están ya cobrando intereses al Gobierno, como antes.

Señaló que la tarea pendiente es mejorar las averías, ya que hay circuitos que estaban preparados para una cantidad de megas y han entrado más lo que ha hecho explotar los transformadores, “y no ha habido la inversión necesaria ni en este Gobierno ni en los anteriores en las Edes”. Indicó que en el 2024 se va a triplicar la energía renovable con respecto a la cantidad que había al inicio de Gobierno.

Abinader dijo que había reservado US$700 millones para restablecer las Edes en 2022 y el gas natural subió por cuatro y también los combustibles, y frente al dilema de invertir, subir la tarifa o subsidiar se decidió subsidiar con US$150 millones. Las Edes, dijo, necesitan inversiones por US$1,200 millones, porque siente que es un vergüenza ver el alambrado externo en Santo Domingo, cuando debería ser soterrado como en las grandes capitales, sobre todo, en el polígono central.

Invita a Leonel y Abel

En respuesta a la crítica que le hizo el 12 de junio el expresidente Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), de que el PRM no sabe gobernar, el mandatario hizo le hizo una invitación, al igual que al candidato del Partido de la Liberación Dominicana(PLD), Abel Martínez, para explicarle las obras que el gobierno ha levantado durante su gestión.. Abinader dijo que cada quien tiene su forma de gobernar y “si otros lo hacían desde el aire”, él se integra, escucha y va a los problemas.

Abinader manifestó que va a terminar la presa Monte Grande, después que Fernández dio el picazo en 2008, los va a invitar a Pedernales, que nunca se pudo desarrollar, a ver los turistas de cruceros; al gran complejo de Manzanillo, donde por primera vez en el norte va a ver una generación que va a compensar y equilibrar la gneración y a Santiago a ver la transformación de esa provincia.

“Y, le voy a enseñar, humildemente, cómo se hace eso disminuyendo la deuda con relación al PIB (Producto Interno Bruto), que yo la encontré en 62 % y ha bajado a 58 %”, dijo.

Indicó que como Abel también es su amigo les va a llevar a ver cómo su gobierno “ha estado haciendo todas esas obras, como duplicaron las ayudas sociales en términos, al igual que el ingreso de más de dos millones de personas al seguro de salud Senasa e informar los planes futuros para mejorar la calidad de vida de los dominicanos”.

Agregó además que está transformando Santiago con obras como el teleférico y el monorriel. “Yo sé que él pudo hacer muy poco por Santiago (en referencia a Fernández) pero ya lo estamos transformando, vamos a inaugurar el teleférico en este año y el monorriel el próximo año, estamos haciendo seis vías antes de llegar a La Vega hasta Santiago, estamos mejorando toda la carretera Duarte, haciendo seis circunvalaciones para mejorar el tránsito en todo el país”, señaló.

La reforma policial

El presidente Abinader insistió en la continuación de la reforma de la Policía Nacional, tras haber revelado que el “único legado” que quiere dejar en su Gobierno es la “consolidación” de la transformación policial, que comenzó a mediados de octubre de 2021.

“La reforma de la policía avanza. Avanza todos los días y cada paso de avance es mayor que los anteriores”, dijo el mandatario frente a decenas de policías y algunos funcionarios del Estado al encabezar ayer la inauguración de un nuevo edificio de alojamiento para los agentes, como parte del proceso de aplicación del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

La transformación orientada a esa institución fue el tema central de su breve discurso. Y es que para Abinader las reformas no son fáciles en ninguna institución pública, ya que, según su explicación: “Reformar, como su palabra y su significado lo indica es cambiar, es hacer las cosas diferentes”.

“Es hacerlo de la manera en que los técnicos y los especialistas nos indican, de tal manera que dé resultado”, siguió, al tiempo de subrayar que una reorganización en la policía es “mucho más compleja”.

Ante esta advertencia, Abinader indicó que una reforma no se consigue solo construyendo nuevas edificaciones (como la que inauguró), sino que es reformando a los seres humanos: “Es reeducar a gente buena, a gente preparada, a policías que están entregando su vida para mantener la seguridad ciudadana”.

El mandatario, en ningún momento se ahorró las palabras e insistió más sobre el tema. Cuando ya todos pensaban que iba a concluir con su alocución, reiteró que “hoy podemos decir que ya la reforma de la Policía Nacional no tiene retorno”, ya que se encuentra en un “camino exitoso”, que aún enfrenta “muchísimos problemas y muchísimas situaciones”.

Según señaló, la reforma no concluirá el próximo año, ni en el 2025, porque será un “proceso continuo”. Además, prometió que la irán perfeccionando cada día. El presidente concluyó con su discurso destacando que la policía de hoy es muy superior a la policía que él encontró cuando llegó al poder.

La inauguración del nuevo alojamiento se produjo horas después de que Abinader brindara la entrevista de 1 hora y 40 minutos,

La nueva edificación

La nueva edificación para policías es un alojamiento educativo, que se ha construido en el Instituto Policial de Educación Superior (IPE) —antiguo Campamento Duarte—, ubicado en la avenida Abraham Lincoln. La construcción forma parte del proceso de ampliación de esa entidad.

Los beneficiarios de este alojamiento serán más de 37 mil oficiales de la Policía Nacional. El edificio ha sido inaugurado por un monto de unos RD$ 150 millones de pesos, según ha especificado un comunicado de prensa.

La nueva estructura cuenta con dos niveles. El primero está conformado por un departamento de registro y admisiones, con ascensor, comedor (para reunir unas 200 personas), tres cuartos fríos equipados con carne, embutidos y vegetales y un almacén para granos secos y comidas enlatadas. Además, dispone de un área de descarga y oficinas para los encargados de cocina y suministro, como también un sistema de aire central para la climatización de todas las áreas.

Mientras, que el segundo nivel cuenta con oficinas administrativas para la rectoría y las vicerrectorías, baños, siete aulas equipadas con pizarras inteligentes, proyectores y la disponibilidad de una computadora laptop para cada estudiante. El presidente inauguró el alojamiento con la presencia de decenas de policías, así como también del director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then; el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vázquez, el ministro de Educación, Ángel Hernández; el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención y el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez.

También, estuvieron presentes el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo; la directora ejecutiva de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mukien Sang Ben y el rector del IPES, Juan Hilario Guzmán Badía.

Palacio no es acogedor

El presidente Abinader expresó que el Palacio Nacional no es un sitio muy acogedor, pese a que debe trabajar ahí, y que al comienzo de su gestión tuvieron que hacerle numerosos arreglos.

“El Palacio no es un sitio muy acogedor, nosotros estamos más cómodos en nuestra casa”, manifestó en una entrevista ofrecida al programa matutino Hoy Mismo.

Entre los problemas del lugar destacó que las habitaciones son muy ruidosas, por los aires acondicionados, e incomodas.

“Los primeros días, por el tema de la pandemia, dormimos algunas veces allá... Entonces me decía Raquel: ‘yo prefiero el fantasma de Trujillo que el ruido de ese aire’”, contó mientras se reía.

Por esta razón, dijo que cuando empezó su gobierno tuvieron que invertir para arreglar casi todos los aires, así como 6 de los 8 ascensores que hay en el Palacio.

Sobre la relación con su familia, el primer mandatorio compartió que tiene muy buena relación con todas sus hijas y que estas siempre lo han visto trabajando mucho.

“Con los hijos más que mucho tiempo, lo que hay que tener es tiempo de calidad y el tiempo que yo tengo con ellas es de calidad”, expresó. Con relación a sus horarios de trabajo, se definió como una persona “nocturna”, debido a que suele trabajar mucho durante esas horas, revisando papeles y documentaciones y disponiendo sobre ello. .“Yo le escribí ayer a tres (ministros) a las 2:00 de la mañana, pero yo sé que no me van a contestar a las 2:00. Yo lo que hago es que les escribo para que me respondan temprano. Ya cuando yo me despierto, ellos me responden”, explicó.

Además, Abinader comentó que cada presidente “tiene su estilo” y puso como ejemplo que el dictador Rafael L. Trujillo tenía su oficina donde está la entrada de la oficina presidencial actual. Sin embargo, esta fue cambiada por el fenecido expresidente Joaquín Balaguer, a pesar de que en términos de seguridad donde estaba Trujillo era más seguro, porque estaba del lado de la seguridad.

Bromeó diciendo que Balaguer probablemente cambió el lugar de la oficina porque era muy cabaloso.

Asesinato de Moise

El presidente Abinader comentó cómo se enteró y reaccionó en horas de la madrugada del magnicidio de su homólogo haitiano, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, así como sus primeros contactos hasta despertar al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Diaz Morfa.

Según contó el presidente Abinader recibió la información, a modo de rumor, cerca de las 2:30 de la mañana, poco antes de dormirse.

Inmediatamente, dijo que llamó al entonces jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Celin Rubio Terrero, para que se comunicara con su homólogo en Haití, con quien había intercambiado contactos durante viajes presidenciales en el pasado. “Él llamó al jefe de seguridad de Moïse y este le dijo que eran alrededor de 60 mercenarios, colombianos y ecuatorianos y que estos iban camino a la frontera dominicana”, narró el mandatario.

Al enterarse de esto, dijo que llamó a Díaz Morfa, a quien le comentó la situación y éste ordenóreforzar la frontera, pero hizo un comentario al presidente sobre la información que ofreció el jefe de seguridad de Moïse.

“Él (ministro de Defensa) me dice ‘mire presidente, para hacer un asesinato, 60 mercenarios, eso no me da, eso son 6 o 7 personas’ y a los dos días estaba preso el jefe de seguridad de Moïse porque estaba involucrado y los 60 mercenarios era para despistar el caso”, recordó el mandatario.

Tras esto, dijo que al otro día se reunieron a las 8:00 de la mañana con el Consejo de Defensa para prepararse ante cualquier eventualidad.

“Se habla de la pandemia, pero también me han tocado los momentos más difíciles con Haití”, expresó Abinader.