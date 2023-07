Abinader dice cómo se enteró del magnicidio de Moïse y sus primeros contactos hasta despertar al ministro de Defensa

El presidente de la República, Luis Abinader, narró cómo se enteró del asesinato de su homólogo haitiano, Jovenel Moïse, y su reacción en horas de la madrugada.

Según contó el presidente durante su participación en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, recibió la información, a modo de rumor, cerca de las 2:30 de la mañana, poco antes de dormirse.

Inmediatamente, dijo que llamó al entonces jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Celin Rubio Terrero, para que se comunicara con su homólogo en Haití, con quien había intercambiado contactos durante viajes presidenciales en el pasado.

“Él llamó al jefe de seguridad de Moïse y este le dijo que eran alrededor de 60 mercenarios, colombianos y ecuatorianos y que estos iban camino a la frontera dominicana”, narró el mandatario.

Al enterarse de esto, dijo que llamó al ministro de Defensa, a quien le comentó la situación y este ordenó a reforzar la frontera, pero hizo un comentario al presidente sobre la información que ofreció el jefe de seguridad de Moïse.

“Él (ministro de Defensa) me dice ‘mire presidente, para hacer un asesinato, 60 mercenarios, eso no me da, eso son 6 o 7 personas’ y a los dos días estaba preso el jefe de seguridad de Moïse porque estaba involucrado y los 60 mercenarios era para despistar el caso”, recordó el mandatario.

Tras esto, dijo que al otro día se reunieron a las 8:00 de la mañana con el Consejo de Defensa para prepararse ante cualquier eventualidad.

“Se habla de la pandemia, pero también me han tocado los momentos más difíciles con Haití”, expresó Abinader.