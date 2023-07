El presidente de la República, Luis Abinader, expresó que el Palacio Nacional no es un sitio muy acogedor, pese a que debe trabajar ahí, y que al comienzo de su gestión tuvieron que hacerle numerosos arreglos.

“El Palacio no es un sitio muy acogedor, nosotros estamos más cómodos en nuestra casa”, manifestó en una entrevista ofrecida al programa matutino Hoy Mismo.

Entre los problemas del lugar destacó que las habitaciones son muy ruidosas, por los aires acondicionados, e incomodas.

“Los primeros días, por el tema de la pandemia, dormimos algunas veces allá... Entonces me decía Raquel: 'yo prefiero el fantasma de Trujillo que el ruido de ese aire'”, contó mientras se reía.

Por esta razón, dijo que cuando empezó su gobierno tuvieron que invertir para arreglar casi todos los aires, así como 6 de los 8 ascensores que hay en el Palacio.

Sobre la relación con su familia, el primer mandatorio compartió que tiene muy buena relación con todas sus hijas y que estas siempre lo han visto trabajando mucho.

“Con los hijos más que mucho tiempo, lo que hay que tener es tiempo de calidad y el tiempo que yo tengo con ellas es de calidad”, expresó.

Con relación a sus horarios de trabajo, se definió como una persona “nocturna”, debido a que suele trabajar mucho durante esas horas.

“Yo le escribí ayer a tres (ministros) a las dos de la mañana, pero yo sé que no me van a contestar a las dos. Yo lo que hago es que les escribo para que me respondan temprano. Ya cuando yo me despierto, ellos me responden”, explicó.

Además, Abinader comentó que cada presidente “tiene su estilo” y puso como ejemplo que Trujillo tenía su oficina donde está la entrada de la oficina presidencial actual. Sin embargo, esta fue cambiada por Balaguer, a pesar de que en términos de seguridad donde estaba Trujillo era más seguro porque estaba del lado de la seguridad.

Bromeó diciendo que Balaguer probablemente cambió el lugar de la oficina porque era muy cabaloso.

También se refirió a cómo es su jornada de trabajo, señalando que le gustaba despachar asuntos del gobierno en horas de la noche, revisando papeles y documentaciones y disponiendo sobre ello.