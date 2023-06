Peña Guaba afirma corrigieron irregularidades señaladas por Contraloría

El Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno (GPS) reaccionó a la Contraloría General de la República con una comunicación, donde indica que fueron corregidas las irregularidades que señala la entidad en la auditoría que realizada en el período del 20 de septiembre del 2020 y el 31 de abril del 2022.

Aunque en la carta que dirige Tony Peña Guaba, en su condición de coordinador del GPS al Contralor General de la República, Félix Antonio Santana García, especifica que “nunca fue recibida de manera oficial por el Gabinete de Coordinación de la Política Social”, anexa las correcciones realizadas.

El primer hallazgo de irregularidades fue sobre la contratación de artistas para amenizar las fiestas navideñas del 2020, por un monto de RD$116,216,101.04, del que se ejecutaron RDS55,400,000,00, y que el restante RD$47,817,000.00, permanecía en la cuenta No.960-323326-5 del Banco de Reservas, la GPS responde que ejecutaron las recomendaciones de la Contraloría.

“Una vez recibidas las observaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), respecto de la No publicación de dicho procedimiento de selección, procedimos a revisar minuciosamente el proceso, verificando que ciertamente no habíamos cumplido con algunos de los principios establecidos en la ley, tales como; la publicación en el portal transaccional, procedimos de inmediato a realizar las acciones correctivas, ANULANDO el proceso por lo que solo se llegó a ejecutar la suma de RD$55,400.000.00, así como también implementando las recomendaciones dadas por el Director del órgano rector en materia de compras, de trabajarlo como ayudas sociales a propósito de la Pandemia del Covid-19, tal y como le fue presentado a los auditores durante la auditoria. Igualmente, fueron aplicadas sanciones de carácter administrativas para todos los involucrados en este proceso, como bien establece la ley núm. 340-06”.

En torno al incumplimiento de contratación de artista en para amenizar de la fiesta pagada en diciembre 2020, contario a lo establecido en el artículo noveno del contrato entre las partes por RD$19,012,500.00, responde que cuando se realizó la auditoría no habían terminado de completarlo, pero que se cumplió y anexa documentos de los espacios donde se presentaron.

“Respecto a este hallazgo puntualizamos, que al momento de concluir esta auditoría por la Contraloría General de la República que abarca desde Septiembre de 2020 hasta abril de 2021, debido al poco tiempo de la contratación que es desde diciembre del 2020, producto de que el covid estaba en su máximo apogeo, los artistas todavía no habían terminado de tocar las restricciones del covid-19, una vez cediendo la pendencia, la amplia mayoría del los artistas cumplió durante el 2021 su compromiso con el Estado”.

En tanto que con relación a la observación de irregularidades fue el fraccionamiento en la contratación de servicios y la respuesta es de que “a partir de este hallazgo identificado, la institución planificó y desde entonces hemos realizado procesos de contratación para los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de manera trimestral o semestral según sea la necesidad. Esto a los fines de garantizar la mayor participación y transparencia en dichos procesos. Actualmente, contamos con los servicios contratados de un taller mecánico con vigencia de seis meses, evitando con esto el fraccionamiento.” Y ahí anexa los documentos correspondientes de los que fueron enviados copias a este medio.

Con relación a las demás irregularidades que les observó, que refiere a que 23 vehículos no fueron registrados en el Sistema de Inventario y la diferencia entre la nómina subida al portal de transparencia versus la ejecutada por la entidad, explica cómo fueron corregidas.

En el caso de la nómica dice que, “A propósito de la observación citada cabe destacar que nóminas subidas al portal de en el marco de la ley núm.200-04 artículo 3 solo se exige transparencia versus la publicación mensual en el portal de transparencia institucional de los Informes de nómina, establecidos en el literal d):*Presentación de listado de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categoría, funciones y remuneraciones, cumpliendo las fechas determinadas por la Oficina de Acceso a la Información, antes de los días 10 del mes siguiente y que es la razón expusimos y documentamos a los auditores durante el proceso de la auditoría, de que las Nóminas a las cuales se hace referencia que no están publicadas en el portal de transparencia institucional corresponden a pagos atrasados, indemnizaciones. Vacaciones no tomadas a personal desvinculado, regalía pascual año 2020 y compensación por cumplimiento a indicadores del SISMAP, reglones de gastos o pagos que por su naturaleza no se califican como nómina de personal, ya se realizan como un pago único.

Las fechas de ejecución de los Libramientos de Nóminas adicionales evidencian que se elaboraron varios días y meses después de la fecha del mes correspondiente al mes de pago de la misma. Sin embargo, acogiéndonos a la observación realizada рог la Contraloría, procederemos a publicar las nóminas referenciadas en el informe de Auditoría CGR l septiembre 2020 al 30 de abril 2021”.

A continuación reproducimos la carda de fecha de este miércoles 28 de junio remitida por Peña Guaba al Contralor.

Distinguido Contralor de la República:

Luego de saludarle, en ocasión al informe de auditoría que fue publicado el día veintidós (22) del mes de junio del presente año en el portal de transparencia institucional de la Contraloría General de la República (CGR), en respuesta a los hallazgos de auditoría realizada por esa Contraloría, durante el periodo comprendido del 20 de septiembre del 2020 y el 31 de abril del 2021, y que resaltamos nunca fue recibida de manera oficial por el Gabinete de Coordinación de la Política Social.

En atención al mismo, tenemos a bien remitirles las acciones correctivas y mejoras continuas que hemos implementado desde el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para los hallazgos identificados por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Desde el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) estamos comprometidos con cumplir y hacer cumplir el marco jurídico vigente apegado al accionar de la buena administración, así como las normas y políticas de calidad que rigen en nuestra institución, compromiso que se manifiesta al haber fortalecido todas y cada una de las áreas, unidades y direcciones institucionales con el propósito de estar y mantenernos en el cumplimiento y obligaciones constante de las mismas.

Por lo que nos mantenemos vigilantes, a fin de asegurar que cualquier oportunidad de mejora identificada junto a los objetivos, estrategias, políticas y prácticas que deben ser efectivamente ejecutadas.

En este sentido, agradecemos el seguimiento y control de la Contraloría General de la República a nuestros procesos.

