El gobierno dominicano está en contacto con el gobierno de España luego de que se diera a conocer que el dominicano Joel Ambioris Pimentel García, “la J”, está residiendo en esa nación.

"La J" es señalado por el Ministerio Público como el responsable de amenazar a la procuradora general de la República, Miriam Germán.

Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, a su salida del Hotel Embajador donde se está desarrollando el programa de ‘Business Future of the Americas’.

El canciller dijo a miembros de la prensa que no podía abundar sobre el tema debido a su complejidad.

“Estamos en conversaciones con el gobierno de España, pero es un tema sobre el cual no podemos comentar”, dijo el canciller Roberto Álvarez.

Consideró que el tema es “sumamente delicado”, sin embargo, insistió en que no podía ampliar sobre las informaciones que están intercambiando.

ANTECEDENTES

Germán confirmó a inicios de este mes que recibió amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos.

En el día de ayer, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional pusieron en marcha la “Operación Halcón IV” en contra de diversas organizaciones del crimen organizado, cuyos presuntos integrantes son investigados por asesinato y narcotráfico.

El principal investigado en este caso es, precisamente “La J”.

El abogado Tomás Castro, representante legal de la “J”, ha asegurado que su cliente no reside en el país desde hace más de once años y que no ha realizado ningún movimiento migratorio desde entonces.

Además, sostuvo que su defendido no fue la persona que realizó la intimidación contra la procuradora.