Mescyt lanza Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad en la zona turística del Este

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dejó formalmente inaugurado el Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad (PIVE), mediante la entrega de 5,000 becas dirigidas a colaboradores del sector hotelero de la región Este del país.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las competencias lingüísticas del talento humano, en coherencia con las necesidades del sector turístico y las demandas actuales del mercado laboral, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad y la calidad del servicio en una de las zonas de mayor dinamismo económico de República Dominicana.

Durante el acto el titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, anunció la ampliación del programa de becas, con miras a duplicar su alcance y brindar mayores oportunidades de formación a jóvenes que aún no se encuentran insertados en el mercado laboral en dicha demarcación.

“Este programa será fortalecido y ampliado, integrando modalidades virtuales y presenciales, a fin de garantizar mayor acceso y un mejor aprovechamiento por parte de la población beneficiaria”, expresó el ministro.

El funcionario destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo sostenido del Estado dominicano, impulsado desde la gestión del exministro Franklin García Fermín, y desarrollado con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Impulso a la competitividad del sector turístico

El ministro Santos Badía resaltó la importancia del dominio del idioma inglés como una herramienta clave para elevar la calidad del servicio en el principal polo turístico del país y del Caribe.

En ese sentido, indicó que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del personal del sector contribuye directamente a mejorar la experiencia de los visitantes y a consolidar la competitividad de República Dominicana como destino turístico de clase mundial.

Formación pertinente y evaluación diagnóstica

El Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad contempla distintos niveles de formación, dirigidos tanto a personas ya empleadas como a aquellas en proceso de inserción laboral. Asimismo, incluye la aplicación de evaluaciones diagnósticas, que permitirán optimizar la asignación de las becas y garantizar la calidad del proceso formativo.

En ese contexto, el Mescyt reafirmó los avances del Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad, que actualmente impacta a más de 20 mil participantes y registra una alta demanda a nivel nacional.

Modelo educativo híbrido

Como parte de su estrategia de expansión, el Ministerio implementará un modelo educativo híbrido, que combina la virtualidad con la presencialidad, apoyado en instituciones de educación superior con capacidad para acelerar el aprendizaje del idioma inglés.

El titular de la institución reiteró además la necesidad de fortalecer la enseñanza del inglés desde los niveles preuniversitarios, como parte de una política integral orientada a la mejora continua de la calidad educativa.

Alineación con estándares internacionales

El programa estará alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), permitiendo que los participantes progresen en el dominio del idioma desde niveles básicos hasta avanzados, de acuerdo con su desempeño y resultados en las evaluaciones.

Articulación con el sector productivo

El presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), Ernesto Vélez, valoró la iniciativa como un avance significativo para la profesionalización del talento humano del sector turístico, destacando su impacto positivo en la calidad del servicio y la empleabilidad.

De igual forma, Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, indicó que mejorar las competencias lingüísticas del idioma inglés, junto con el acceso a una educación de calidad, contribuye directamente a la calidad de vida de las personas.

“Manejar varios idiomas amplía el acceso a información, oportunidades laborales y redes de intercambio que fortalecen la inclusión social y económica. En ese sentido, la educación y el aprendizaje de idiomas se convierten en herramientas clave para impulsar el desarrollo humano, reducir brechas y construir un futuro con más oportunidades para todas las personas”, dijo Díaz.

El PNUD acompaña al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en la implementación del Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad, con el objetivo de impactar a alrededor de 10,000 personas, promoviendo el desarrollo de competencias lingüísticas orientadas a la empleabilidad y al acceso a mejores oportunidades formativas y laborales.