Mescyt lanza programa de portugués por inmersión; 36 estudiantes seleccionados en la primera etapa

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció la incorporación de un nuevo grupo de estudiantes al Programa de Portugués por Inmersión, una iniciativa que se suma al reconocido programa de inglés por inmersión, considerado uno de los proyectos insignia de la institución.

La primera etapa contará con 36 profesionales que fueron seleccionados para participar en el programa, el cual tendrá una duración de diez meses y estará orientado al dominio integral del idioma portugués, mediante una metodología intensiva y de inmersión total.

El ministro del Mescyt, doctor Franklin García Fermín, destacó el compromiso y esfuerzo de los participantes, al tiempo que los exhortó a dar la milla extra en su proceso de formación en lenguas extranjeras, subrayando la importancia estratégica de este nuevo programa para la proyección académica y profesional de los beneficiarios.

Durante el acto de presentación, la directora de Lenguas Extranjeras del Mescyt, Giseh Cuesta, instó a los estudiantes a mantenerse enfocados y disciplinados para alcanzar los objetivos trazados y aprovechar al máximo esta oportunidad de crecimiento académico.

Mescyt gradúa 20 mil estudiantes del programa Inglés de Inmersión Lea también

El Programa de Portugués por Inmersión 2026, ofrecido por el Mescyt a través del Centro Guimarães Rosa en Santo Domingo, está dirigido a graduados universitarios y combina clases impartidas por profesores nativos, junto a actividades culturales orientadas a lograr la fluidez en el idioma.

La iniciativa también prepara a los participantes para optar por programas de maestría en universidades de Brasil.

Las convocatorias para este programa suelen abrirse a finales o inicios de cada año, como ocurrió en los períodos 2024 y 2025.

El Mescyt recomienda a los interesados mantenerse atentos a sus redes sociales y a su página web oficial, donde se publican los requisitos y fechas de aplicación.