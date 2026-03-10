Educación aumenta centros para niños con neurodivergencia

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, resaltó las labores de la Dirección de Educación Especial de la institución, debido a la creciente cantidad de centros educativos especializados para niños con situaciones de neurodivergencia.

“El Ministerio de Educación ha ido fortaleciendo su departamento de educación especial; hace apenas 5 o 4 años había menos de 3 centros con la capacidad de espacios de educación especial y ahora sobrepasan los 26 en República Dominicana”, dijo de Camps durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

En conjunto con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), el departamento de educación especial del ministerio realiza evaluaciones a los niños para determinar los procesos a seguir para luego ser intervenidos.

“El CAID desarrolla su materia fundamental del diagnóstico, pero se han estado diseñando centros de intervención terapéutica del CAID en coordinación con el Ministerio de Educación. Luego de que se formalicen los diagnósticos, tendrán las intervenciones terapéuticas con el acompañamiento educativo”, manifestó.

El ministro resaltó que cerca de 6,000 maestros se encontraban en el banco de elegibles durante más de tres años, esperando una oportunidad para ejercer como docentes, y para evitar el cúmulo de estos, se realizó un proceso de priorizar aquellos que por años se encontraban a la espera.

“Ampliamos el rango de posibilidades de territorio en donde esos docentes podían solicitar ser insertados y más de la mitad de ellos fueron insertados”, expresó.

Otra iniciativa del ministerio fue la reducción del ratio de maestros por estudiantes en una primera fase de 300 a 250.

“Hemos reducido el ratio maestro-estudiante requerido, especialmente para la orientación y psicología, de forma que haya más orientadores y psicólogos en las escuelas.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, aseguró que se encuentra en revisión de las nóminas educativas para mejorar los salarios de personal administrativo y de limpieza en las escuelas del país.

De Camps reconoció que, aunque solo 500 personas permanecen con sueldos entre los RD$10,000, este busca aumentar los salarios.

“Hay una cantidad importante que ronda entre los RD$12,000 y RD$14,000, lo cual es insuficiente; ahora lo que nos corresponde es hacer lo propio y ser responsables con ello porque entendemos que eso no solamente es una deuda pendiente, pero no solamente es correcto para la construcción de sentido de pertenencia, y también hay que reconocerlo, el sistema educativo lo reclama y requiere porque son personas fundamentales en el ejercicio de las actividades”, manifestó el ministro.

Destacó que desde iniciada su gestión en el Ministerio de Educación ha sido velar porque los empleados tengan salarios dignos y sean compensados por su aporte para que los planteles educativos funcionen de manera correcta y con criterio.