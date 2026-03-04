Infraestructura Escolar rehabilitará siete escuelas afectadas por inundaciones en Gaspar Hernández

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (MINERD) trabaja con urgencia en la rehabilitación de siete planteles escolares afectados por las inundaciones provocadas tras el desbordamiento del río Joba, en varias localidades del municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat.

El titular de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, realizó este lunes un recorrido por las escuelas afectadas, donde constató que algunos de los centros educativos impactados sufrieron daños considerables, así como pérdidas de mobiliario, archivos, electrodomésticos, material gastable y otros utensilios.

Herrera dejó instalado al contratista junto a varias brigadas que trabajan en la rehabilitación de los planteles escolares afectados y garantizó que en una semana estarán listos para reanudar la docencia en ese municipio turístico.

Entre los centros educativos afectados que están siendo intervenidos por Infraestructura Escolar se encuentran la Escuela Básica Juan Pablo Duarte en la comunidad El Caimán, la cual sufrió daños severos y el derribo de una parte de la verja perimetral; el centro educativo Martina Villa de Mejía en el sector La Hoya; la Escuela Primaria profesora Baudilia López en Mata de Guanabano; el centro educativo El Caimán, entre otros planteles.

“Hoy hemos venido a dar respuesta a los daños ocasionados por las inundaciones en esta zona, donde tenemos más de 5 planteles afectados. Estamos siguiendo una instrucción del señor presidente Luis Abinader, que ayer estuvo aquí supervisando personalmente la situación, y del ministro Luis Miguel de Camps. El Gobierno está dando respuesta oportuna y garantizamos que en los próximos 5 días a una semana, las escuelas estarán rehabilitadas para continuar con las clases”, expresó el director de Infraestructura Escolar.

Mientras tanto, la directora del centro educativo Juan Pablo Duarte, profesora Elizabeth Pérez, destacó la rápida intervención del Gobierno al dar respuesta efectiva para resolver los daños ocasionados a las escuelas en Gaspar Hernández, lo que contribuirá a restablecer la docencia a la mayor brevedad posible.