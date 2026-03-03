Grupo estudiantil solicita traslado de director del centro educativo de SFM "incumplimiento de sus funciones"

Miembros de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER), junto a estudiantes del centro educativo Manuel María Castillo, acudieron este lunes a la sede Regional Norte del Ministerio de Educación para solicitar el traslado inmediato del director del plantel, a quien acusan de presunto incumplimiento de sus funciones.

El grupo, integrado por estudiantes activos y exalumnos de distintos centros del municipio, denunció ante las autoridades educativas que el director Nicolás Vásquez Rosario no estaría ejerciendo su rol de manera adecuada.

Como parte de la denuncia, los estudiantes entregaron un documento en el que, según explicaron, se presentan evidencias de que el funcionario imparte docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en horarios que coincidirían con su jornada administrativa en el centro educativo.

“El día de hoy hemos entregado de manera pacífica a la regional de educación correspondiente un documento que evidencia esta denuncia que hacemos el día de hoy”, expresó Ángel Luis Reyes, miembro del grupo FER.

Asimismo, Reyes señaló que en el plantel se han producido expulsiones arbitrarias sin que, según afirmó, se hayan agotado los procedimientos establecidos.

“También denunciamos las expulsiones de manera arbitraria a estudiantes sin agotar el debido proceso, violentando y quitándoles todos sus derechos”, sostuvo.

Por otro lado, el grupo estudiantil advirtió que, de no existir respuestas, como en años anteriores, por parte de las autoridades de la regional, “le entregaremos otro documento a las oficinas correspondientes de educación”.

Igualmente, el grupo reiteró su compromiso con la educación y la defensa de los estudiantes en San Francisco de Macorís.

Valoración de la ADP

Robert Frías presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de San Francisco de Macorís, afirmó que en el centro educativo Manuel María Castillo existen diferencias entre la dirección y los grupos estudiantiles, aunque valoró que se hayan aplicado medidas disciplinarias conforme a la normativa.

“Hay una situación entre el grupo estudiantil y la dirección. Ciertamente, los estudiantes pueden ser suspendidos; ahora bien, hay un procedimiento que se debe agotar y es lo que el centro no ha hecho”, indicó.

Frías también cuestionó el proceso mediante el cual fue escogido el actual presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), al señalar que este no tendría hijos ni familiares inscritos actualmente en el plantel.

“Hay que investigar qué procedimiento realizó el centro educativo para su escogencia, ya que ese señor laboró un tiempo en el ME y fue cancelado durante la gestión de Mariel Santos Mora debido a faltas cometidas”, sostuvo.

En tanto, el dirigente magisterial expresó además que las asociaciones estudiantiles “forman parte de la cultura de San Francisco de Macorís” y que suelen surgir, según dijo, ante la falta de respuestas a necesidades en los centros educativos.

“Los grupos estudiantiles se ven en la obligación de tomar medidas, aunque no es de su competencia, para que las autoridades vayan en auxilio de las necesidades que afectan de manera directa el buen funcionamiento del centro educativo”, explicó.

En ese aspecto, señaló que, pese a tratarse de un centro técnico profesional, el plantel carece de laboratorios habilitados y otras facilidades básicas.

“En el centro no están habilitados los laboratorios de ciencia, de contabilidad, informática, y los más de 700 estudiantes deben comer en los pasillos y las aulas, ya que no cuentan con un comedor escolar”, valoró.

Disturbios durante la semana pasada

En conversación con Listín Diario el pasado jueves, la directora distrital, Socorro Evangelista, explicó que las acciones del grupo FER iniciaron como una protesta pacífica en reclamo del remozamiento del plantel, la construcción de aulas y mejoras en el bajo techo. Sin embargo, la situación escaló tras un incidente relacionado con el presidente del consejo de curso.

“Se presentó una situación con un estudiante. La energía eléctrica se había ido, y de ese apagón el presidente del consejo de curso, que es quien representa al FER en el centro, se dirigió a todos los grados diciendo que no podían estar ahí porque hacía mucho calor y despachó a los estudiantes”, indicó Evangelista.

Ante lo ocurrido, el equipo de gestión aplicó medidas disciplinarias al estudiante, imponiéndole una suspensión de dos días conforme a la normativa 05-2023.

“A causa de que a él le suspenden, el segundo día una parte del grupo estudiantil FER, que ya no hace vida en el centro porque ya salieron, se presentaron al plantel para despachar a todos los estudiantes”, sostuvo.

Respecto a la participación de miembros del DICRIM en el plantel, Evangelista expresa que “los agentes presentes son miembros de la Policía Escolar” y la confusión se ocasiona cuando “una patrulla pasó por el centro educativo y se detuvo a saludar a Castillo, miembro auxiliar de la Policía Escolar”.