Paralizan docencia en escuela de SFM por falta de pago de alquiler por el Minerd

El centro educativo María Lajara Henríquez, ubicado en la comunidad de La Zarza, en San Francisco de Macorís, enfrenta una situación crítica luego de que el Ministerio de Educación (Minerd) acumulara aproximadamente 10 meses sin pagar el alquiler del inmueble donde los estudiantes reciben docencia.

Según recordó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de San Francisco de Macorís, Robert Frías, el centro educativo se hizo conocido hace un tiempo cuando los niños recibían clases debajo de una lona. Tras la denuncia pública de esta situación, el Minerd dispuso la demolición del centro y procedió al alquiler de un espacio mientras se termina la construcción. Sin embargo, la institución adeuda más de RD$70 mil al propietario del inmueble.

La construcción del nuevo centro lleva iniciada alrededor de un año y seis meses, de los cuales lleva 10 meses paralizada, el mismo tiempo que lleva el Ministerio de Educación sin pagar el espacio donde se imparte docencia, por lo que tienen una orden de desalojo por incumplimiento del contrato por parte del propietario que alquila dicha propiedad.

"Yo mismo he enviado para que realicen el pago al propietario, y él, creyendo en uno y que uno está haciendo los trámites posibles para que realicen el pago, pues se ha aguantado ahí, pero ya él no cree en nadie", expresó Frías.

Paro de docencia

Por lo mismo, la junta de vecinos, padres y la comunidad religiosa de la demarcación La Zarza realizaron un encuentro la mañana del lunes frente a la sede del Distrito Educativo 07-05, exigiendo la terminación del Centro Educativo.

La comunidad indicó que ante la falta de respuestas por parte de las autoridades han decidido paralizar las clases en el centro María Lajara Henríquez durante toda la semana o hasta que se retomen los trabajos de construcción.

También, de no recibir soluciones, la comunidad advirtió que procederá a recurrir a métodos de lucha “más forzosos”.