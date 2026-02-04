Conoce las áreas disponibles en la convocatoria de becas internacionales del Mescyt

El programa de becas internacionales 2026 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt) otorgará cerca de 1,800 becas para estudios de posgrado en el extranjero, con su enfoque en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La convocatoria para las becas internacionales está abierta desde el 30 de enero hasta el 19 de febrero.

En la plataforma Becas tu Futuro, las áreas a seleccionar son administración, comunicación, ciencia, salud, ingeniería, ciencias de la computación, ciencias sociales, análisis de datos y estadísticas, humanidades, leyes, educación, arquitectura; economía y finanzas, diseño y energía.

También, áreas como la biología, música, electrónica, química, cultura, ética, filosofía y ética, historia, literatura y matemáticas.

El programa cuenta este año con 73 universidades, más de 700 programas académicos y 19 países de destino. Las áreas están divididas en modalidad virtual, presencial, semipresencial y online.

Requisitos para aplicar a las becas

El principal requisito es ser dominicano, con residencia permanente en República Dominicana.

Ser bachiller graduado con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en la escala de cero a cuatro.

El solicitante debe llenar el formulario de Solicitud de Becas Internacionales de Grado colocado en la página web Becas tu Futuro.

Además, anexar a la página el récord de calificaciones y certificado de bachillerato legalizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

Una foto 2x2, junto a la fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral (ambos lados). Para quienes no tienen la mayoría de edad podrán utilizar su cédula de menor. En caso de tener pasaporte, anexar una fotocopia de primeras páginas y visas.

Colocar un máximo de dos páginas del Currículum Vitae.

Certificación que acredite el nivel del dominio del idioma en el que se impartirá el programa seleccionado, esto en caso de no ser en español.

Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios a realizar. (Máximo una página.) Se calificará la redacción, estructura formal del documento, propósito de la solicitud, méritos personales y académicos, y el objetivo futuro al concluir el programa de becas. En caso de aplicar como diáspora: declaración jurada apostillada que evidencie que es dominicano/a o uno de los padres es dominicano/a y reside fuera del país.

Para los estudiantes de posgrado sus documentos varían al llenar el formulario de Solicitud de Becas Internacionales de Postgrado.

Colocar el récord, calificaciones y copia del título legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

A los solicitantes de doctorado se les quiere completar el formulario online de Solicitud de Becas Internacionales de Doctorado.

Récord de calificaciones y título de maestría legalizado por el Mescyt.