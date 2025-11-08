UASD reforzará la seguridad del campus

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció que pronto dará a conocer oficialmente su Plan Estratégico de Seguridad Universitaria, un proyecto estructurado en 15 componentes estratégicos diseñado para reforzar la protección de toda la comunidad académica y administrativa del campus.

Noel de la Rosa, director de Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), destacó que el plan “no solo fortalece la seguridad física del campus, sino que promueve una cultura universitaria de prevención y protección, donde cada miembro de la comunidad es protagonista de su propia seguridad”.

En ese orden, destacó que “el proyecto reconoce que su éxito no solo depende de la infraestructura y los protocolos, sino también de una transformación en la mentalidad y los hábitos de todos los actores universitarios. El mayor desafío, y a la vez la mayor oportunidad, es fomentar una cultura de seguridad compartida donde cada miembro de la comunidad se convierta en un agente activo de su propia protección y la de los demás”.

De la Rosa señaló que el proyecto constituye un hito histórico en la consolidación de la seguridad universitaria, reafirmando el compromiso de la UASD con la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, el director del Departamento de Seguridad, Ramón Lora, resaltó la importancia del proyecto y del esfuerzo de su equipo.

“Durante años hemos trabajado para que nuestro departamento tenga una estructura organizada y reglamentada. Hoy damos un paso decisivo con la certificación de 56 miembros del personal en seguridad y riesgos, y la entrega de uniformes y herramientas que refuerzan nuestra presencia en el campus”, afirmó.

Formación del personal

La maestra Rosalía Peña, encargada de la Escuela de Capacitación, destacó la formación integral del personal de seguridad.

“Cada miembro ha recibido capacitación en manejo de conflictos, defensa personal, primeros auxilios, resucitación y habilidades técnicas, además de desarrollo personal y autoestima. Hoy entregamos los certificados que reconocen su esfuerzo y compromiso con la seguridad universitaria”, indicó.

El plan se implementará en cinco fases: levantamiento de información, diagnóstico, elaboración del sistema, socialización con la comunidad universitaria y, finalmente, implementación y seguimiento, asegurando que la estrategia se aplique de manera progresiva y eficiente.

El plan estratégico incluye 15 elementos clave, diseñados para fortalecer la seguridad integral del campus. Entre estos se destacan: la capacitación continua del personal, el equipamiento tecnológico y táctico, el parqueo exclusivo para profesores y colaboradores con control de acceso automatizado, y un personal de seguridad uniformado e identificado.

Además, contempla un sistema de transporte interno que incluye trenes, carritos de golf y patrullas motorizadas; una torre de parqueo para visitantes; un manual de protocolos estandarizados; la división del campus en cuadrantes para una cobertura más eficiente; la iluminación total del campus; y el mantenimiento de la vegetación para eliminar puntos ciegos.

También se incorpora un sistema de comunicación unificado, un reglamento de seguridad universitario, un sistema de información y seguimiento de casos, así como la creación de comisiones de seguridad a nivel general y por facultad, promoviendo la participación de toda la comunidad universitaria.

Las declaraciones se ofrecieron durante la entrega de certificación de los 56 miembros del Departamento de Seguridad capacitados en seguridad y riesgos.

La Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), órgano encargado de coordinar las estrategias y políticas de fortalecimiento institucional de la universidad.

Con esta iniciativa, la academia estatal reafirma su compromiso inquebrantable de ofrecer un espacio donde la integridad física y mental sea la base para el desarrollo académico, la investigación y la convivencia universitaria.