19 estudiantes fueron trasladados a hospitales tras presentar crisis en Jarabacoa

La tarde de este martes, 19 estudiantes del Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez fueron trasladados al hospital municipal Octavia Gautier de Vidal, luego de que presentaran repentinos ataques y crisis de origen aún no identificado.

La mayoría de las ingresadas fueron niñas que presentaban "crisis de nervios" y taquicardia.

"Nosotros como bomberos hemos trasladado alrededor de 12 niñas al hospital. Todas ellas con los mismos síntomas: estado de nervios y taquicardia, desmintiendo categóricamente rumores de que algunas niñas estuvieran vomitando sangre", explica la coronel Aida Piña, intendente cuarto del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa.

William Batista, comandante de departamento en Jarabacoa, señaló que la situación involucra a niñas de "diferentes aulas" y el elemento común es que el incidente ocurrió durante el recreo.

Cercanos al centro han planteado que algunas de las causas podrían ser una aglomeración surgida tras una discusión entre dos alumnas, sumado a que las estudiantes estaban recibiendo clases sin energía eléctrica más temprano.

Investigación en Curso y Preocupación Familiar

Hasta el momento, no hay un diagnóstico preliminar confirmado por parte del personal médico del hospital, quienes aseguran que las niñas están recibiendo las atenciones necesarias.

Decenas de padres y familiares se encuentran en las afueras y dentro del hospital a la espera de información sobre la salud de sus hijas.

Se espera que el Ministerio de Educación y las autoridades de salud ofrezcan una declaración oficial y más detalles sobre las causas de este suceso.