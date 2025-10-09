Minerd, Conani y GANA-RD firman alianza para prevenir la deserción escolar

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA-RD), presidido por la primera dama Raquel Arbaje, firmaron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional con el objetivo de reforzar la protección integral y la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El convenio busca articular esfuerzos institucionales para garantizar el ejercicio de derechos, prevenir riesgos sociales y promover la reinserción educativa de menores fuera del sistema escolar.

“Prevenir la deserción escolar no se trata solo de reducir cifras, sino de apostar por el bienestar y los derechos de cada niño, niña y adolescente. Este compromiso del Minerd, el GANA y Conani refleja una visión integral que involucra a las familias, las escuelas y las comunidades. Cuando trabajamos juntos para fomentar la crianza positiva, el respeto y el amor, estamos construyendo una sociedad que acompaña, valora y potencia el futuro de su niñez”, afirmó Arbaje.

De Camps apuntó que desde la cartera educativa se ha asumido este compromiso con responsabilidad y vocación.

“Este acuerdo demuestra que somos un solo Gobierno, comprometido con un mismo propósito: garantizar el derecho a la educación y la protección integral de la niñez dominicana”, subrayó.

“Hoy fortalecemos la coordinación entre las instituciones del Estado para asegurar que cada niño, niña y adolescente permanezca en las aulas, en entornos seguros, inclusivos y con oportunidades para desarrollarse plenamente”, agregó.

De su lado, la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Pérez Peña, valoró que con esta alianza se trabaja por políticas públicas más efectivas, alianzas más sólidas y un Sistema de Protección más coherente y cohesionado, así como comunidades más protectoras.

“Este convenio impulsa iniciativas que ya están en marcha para proteger a este grupo etario y, a la vez, genera nuevas oportunidades de colaboración, mejora y expansión de esas acciones en todos los escenarios posibles, siendo la escuela y la comunidad escenarios por excelencia. Con la práctica de las iniciativas que se recogen en los objetivos específicos se quiere sumar, aprendiendo y escuchando”, sostuvo.

La directora ejecutiva del Conani, Alexandra Santelises, explicó que la implementación de los programas seleccionados en este acuerdo estará orientada por una direccionalidad estratégica y técnica conjunta entre ambas entidades, garantizando la articulación efectiva entre el sistema educativo y el Sistema Nacional de Protección de la Niños, Niñas y Adolescentes.

Entre los principales objetivos de este acuerdo están prevenir la deserción escolar mediante mecanismos de alerta temprana, intervenir de manera oportuna cuando un estudiante está en riesgo y ofrecer acompañamiento sistemático hasta que logre graduarse.

Según el documento, las tres entidades se comprometen a establecer una coordinación efectiva entre el sistema educativo y el sistema nacional de protección a la infancia, mediante acciones integradas de prevención, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de las familias y comunidades.

Entre los programas que el Conani implementará en el marco del convenio figuran el Programa Nacional de Crianza Positiva, orientado a promover entornos familiares saludables y reducir el ausentismo escolar; el Programa de Apoyo y Seguimiento Sociofamiliar, Escolar y Legal (Passel), que brindará asistencia profesional multidisciplinaria a familias en riesgo; y diversas estrategias de sensibilización comunitaria, como la Política de Prevención de Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes, y el programa “Fabricando Sueños”, dirigido a promover el liderazgo juvenil.

Por su parte, el Minerd asumirá la responsabilidad de garantizar la coordinación institucional y canalizar, junto al Unicef, los recursos necesarios para la ejecución de los programas.

Mientras que el GANA-RD, bajo la dirección de la primera dama, velará por la correcta implementación de los compromisos asumidos por las partes y respaldará las iniciativas conjuntas.

El acuerdo, con una vigencia inicial de tres años, podrá ser renovado por consenso y se enmarca en las metas prioritarias del Plan de Gobierno 2024-2028, que apuesta por una educación inclusiva, segura y centrada en el bienestar integral de la niñez dominicana.