Remozan escuelas en víspera año escolar, pero maestros creen 330 mil niños quedarían fuera

Como tradicionalmente ocurre durante el período vacacional que corresponde al verano, con el respaldo del Ministerio de Educación (Minerd), o de las distintas regionales y distritos, incluso por decisión propia que es sustentada por los presupuestos internos, las escuelas públicas se toman el tiempo para remozar, pintar, habilitar nuevos espacios y readecuar los de uso tradicional.

Durante estos últimos días, que se encaminan al inicio del año escolar 2024-2025, pautado para el próximo lunes, 26 de agosto, algunos los centros educativos están siendo intervenidos con miras a la llegada de los alumnos, mientras otros continúan estáticos bajo distintos presagios: aun faltan días, no se necesita o no se hará nada.

Además, se acelera el paso ante el recordatorio de las necesidades de distintas comunidades y el propio déficit de más de 7,000 aulas, saliendo a colación aquellas escuelas a medio construir desde el período gubernamental de los peledeístas.

La “escuela de los desalojados”, en Los Alcarrizos, tiene precisamente tres años, cuatro meses y dieciséis días, ocupada por decenas de familias que afirman haber sido echados arbitrariamente de sus viviendas en el barrio Freddy Beras Goico.

Hoy, encontrándose en condiciones deplorables e inhumanas, siguen reclamando al Estado por una reubicación; a lo que también entra en consideración que la comunidad en la que se encuentran, requiere del que sería llamado “Liceo La Unión Tamarindo”.

Según las informaciones del Minerd, ofrecidas por el director de infraestructura, Fernando Taveras, las autoridades correspondientes para resolver ante la situación, han censado el sitio, más aún no tienen respuesta.

De otros centros educativos

En el caso de la Escuela República De Chile, ubicada en el sector de San Carlos, en el Distrito Nacional, el director, José Medina, aseguró al Listín Diario que en su plantel, por ejemplo, se han realizado intervenciones con mira a empezar el ciclo en las mejores condiciones, pero persisten daños en puertas y paredes que dejó la Junta Central Electoral (JCE) cuando lo utilizo para las elecciones generales el pasado mes de mayo.

Según Medina, cuando la Junta tomó el centro, dañó incluso pizarras, que fueron repuestas, pero a estas alturas no han respondido por el resto. Asimismo, expresó que tienen males menores en algunos baños con llaves estropeadas, pero nada que impida el buen curso de la educación, considerando que para el verano del 2023 el Minerd realizó los trabajos correspondientes, eliminando las filtraciones de techo.

“Ahora, si de algo nosotros nos podemos quejar en este centro, por ejemplo, es que hace dos años que ganamos la licitación para el techado de la cancha por la regional, y a estas alturas no se ha hecho nada”, mencionó el director.

Escuelas aún sin terminar

La historia de la Escuela República de Haití, ubicada en la calle Josefa Brea, en el ensanche Luperón, es compleja, pero se resume en ocho años de espera por su terminación y una sociedad martirizada siendo educada en condiciones deplorables.

El espacio, que se había empezado a construir durante el gobierno de Danilo Medina, fue finalmente entregado a medias en octubre del año pasado, con un nuevo nombre, habilitando entonces dos escuelas, la Haití de un lado y la María Mercedes Sepúlveda de otro.

El Centro Educativo Maria Mercedes Sepulveda, en su momento fue entregado con dos bloques de aulas y un área de comedor listos para usar, mientras un plantel permanencia con una malla separadora negra, con aulas sin habilitar, así como un espacio recreativo en el que solo se luce la hierba. Misma situación que predomina a día de hoy.

Sin embargo, mientras los maestros del lugar se quejan y aseguran que es una necesidad para la comunidad, entendiéndose que hasta no ser terminado no podrán tener clases en tanda extendida, así como no haber visto en un tiempo prolongado a la ingeniería de la obra, la directora, Dulce Delgado, afirmó que es una situación que ya está siendo tratada.

“Esa es una necesidad que las autoridades conocen, que están trabajando con ella y que estamos seguros que van a resolver”, indicó Delgado al detallar que, mientras tanto, han respondido a las adecuaciones que se requieren para un buen comienzo de año.

Condiciones en otras escuelas

La escuela primaria Fidel Ferrer Epriff, con 525 estudiantes en tanda extendida, está en reparaciones desde hace un mes, con intervenciones que van desde pintura hasta habilitaciones en espacios abiertos; mientras el liceo, ubicado también en la calle Arturo Logroño, se encuentra en limpieza y arreglos.

En la Escuela Básica Padre Eulalio A. Arias, de Cristo Rey, están en embellecimiento, ambientación de aulas, organización de expedientes vienés y nuevos; y se alistan para talleres en la próxima semana para todo el equipo de inicial y primaria.

Asimismo, José Vega, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la seccional noroeste del Distrito Nacional, inició que aunque resulta innegable la intervención de los centros, tampoco se debe evitar decir que debió ser desde el principio de las vacaciones cuando se hizo.

“Ahora hay escuelas que no estarán del todo listas cuando arranque el año o que los niños van a encontrar ese olor a pintura”, afirmó señalando que desde ya, mientras los maestros toman las indicaciones, están inhalando pintura fresca debido a la mala administración de los tiempos.

Video



Faltan aulas para educación inicial

Ante esta situación la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, de la ADP, denunció que faltan 9,000 secciones para dar docencia a niños de 3, 4 y 5 años, lo que indicaría que 330,000 quedarán fuera del sistema educativo por falta de cobertura.

Según explicó el profesor Miguel Ángel Fernández, a la fecha el país solo cuenta con 18,000 secciones educativas para el nivel inicial, donde se necesitan más de 27,000, lo que representa un déficit de 9,000 secciones.

"La ley dice que los niños de tres, cuatro y cinco años tienen que tener aulas y maestros de inicial. La estimulación temprana, el ingreso temprano a la formación inicial potencia todo el desarrollo cognitivo, psicomotriz, psicoafectivo, y los pobrecitos no pueden, porque el Estado no está ofreciendo”, dijo Fernández en un mensaje enviado al presidente Luis Abinader.