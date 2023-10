Se disputan territorio bandas de dos liceos

La preocupación se cierne como nube sombría en dos liceos por la discordia entre varios grupos de adolescentes. La raíz de los conflictos viene supuestamente por la rivalidad y una disputa territorial entre bandas conformadas por estudiantes de los centros educativos Unión Panamericana y Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, ambos del Distrito Nacional.

Desde el pasado viernes se ha desatado una ola de intranquilidad en torno a la seguridad de los que reciben clases, pero no están involucrados en el problema.

Los alumnos ya han escenificado varios pleitos en un parque ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y John F. Kennedy, con piedras, palos y machetes, pero también en una de las estaciones del Metro Santo Domingo, llegando uno de los grupos a amenazar a otro con el “rocío de ácido del diablo” y “balaceras” por las inmediaciones de uno de los planteles educativos.

El conflicto también ha infundido temor entre los padres de familia, sobre todo de los que tienen niños inscritos en el Liceo Unión Panamericana, quienes han decidido no enviar a sus hijos a la escuela o esperarlos a la salida del plantel para llevárselos agarrados de la mano desde que suena la campana que anuncia cada día el cierre de la docencia.

“Esto me preocupa… ¡Claro que me preocupa!, porque mi hijo me dijo que escuchó que andaban diciendo que le iban a dar golpes a todo el que tuviera el uniforme del Panamericano”, fue lo que expresó una madre, quien declinó identificarse por temor a represalias.

El problema ha escalado inclusive a las redes sociales con mensajes anónimos y videos desafiantes hacia las propias autoridades educativas de uno de los centros.

“Somos los Pana Family y el viernes a las 12:00 (mediodía) le vamos a hacer un atentado a la Excelencia”, leía un mensaje difundido a través de la red social Instagram.

El conflicto

Son varias las versiones que se manejan sobre el porqué de los enfrentamientos entre los adolescentes.

Según una de las versiones brindada por un grupo de estudiantes del Liceo Unión Panamericana con los que conversaron reporteros de LISTÍN DIARIO, surgió por una pelea que iban a escenificar dos estudiantes de ambos liceos, en el parque de la avenida San Martín y John F. Kennedy.

Sin embargo, esta pelea no terminó con ellos, sino con otros alumnos de los dos liceos que salieron en defensa de los que se iban a agredir físicamente.

“Comenzó el lunes de la semana pasada, pero ellos le dieron seguimiento martes, miércoles y jueves hasta que se armó la vaina el viernes”, expresó uno de los alumnos, agregando que todavía el lunes de esta semana seguía el conflicto.

Mientras, otra de las versiones es que se trata de un problema entre pandillas estudiantiles por el control del mismo parque, que es el punto de encuentro de una de las bandas pertenecientes al Centro Excelencia.

Estos se sienten invadidos por las bandas que dominan en el otro centro educativo, de acuerdo a lo que explicó uno de los jóvenes. Las pandillas son las denominadas “Los 440” y “Pana Family”.

Estudiantes con miedo

“Por ahí es que nos vamos para coger la guagua. Yo tengo miedo, porque si nos cae un coro de esos, que ellos andan en grupos de cinco, y armados, y uno sin nada y me caen porque me ven que soy alto”, expresó un alumno de cuarto de secundaria, residente en Herrera.

“Yo no estuve viniendo a la escuela esos días por eso”, precisó el joven.

Sus compañeros, pertenecientes a los sectores Cristo Rey, Villa Mella, Los Alcarrizos, entre otros populosos barrios de la capital, manifestaron lo mismo.

“Entre ayer (martes) y hoy (miércoles) han faltado muchos. En mi curso (es el tercero de secundaria) somos 35 y vinieron 16 solamente”, expreso una alumna, cuyo nombre será omitido por ser menor de edad.

Intranquilidad de padres

Los padres han decidido no enviar a sus hijos al centro y en el caso de uno de ellos, ahora viene a buscar a su hija a la salida del liceo desde que sucedió la trifulca.

“El que me lo ponga la mano a la hija mía, tendrá problemas conmigo”, advirtió el padre.

Policía Escolar

El director de la Policía Escolar, el coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, dijo a periodistas de LISTÍN DIARIO que enviaron una unidad de acción rápida al Liceo Unión Panamericana y otros centros educativos.

“Estamos enviando a una unidad de acción rápida que nosotros tenemos, a la hora de la salida del liceo, para que nos den soporte en ese sentido y evitar situaciones”, explicó Tapia Sánchez.

Aseguró que los enfrentamientos están sucediendo fuera de los recintos educativos y en horario de salida.

“Es justamente después que salen del centro educativo”, señaló.

También especificó que el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó para que a la hora de salida de los estudiantes de los centros educativos, haya presencia de la Policía Preventiva para prevenir estas situaciones.

Agregó que el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (Minerd) tiene los registros de los incidentes.