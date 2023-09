Transporte escolar iniciará en octubre en el GSD con 230 autobuses

El programa de Transporte Escolar (TRAE), del Ministerio de Educación (Minerd), iniciará la ampliación de su cobertura en el Gran Santo Domingo a partir de la primera semana de octubre, cuando se incorporarán nuevas rutas, con un total 230 autobuses.

Según informó el consultor de movilidad escolar del Minerd, Onéximo González, el anunciado plan, que hasta el momento solo realiza los paseos del plan piloto que empezó en enero, se pretende llevarlo a todo el país, con 72 rutas planificadas.

Entre las localidades beneficiadas desde el arranque de la prueba de TRAE, se encuentran el municipio La Victoria, en Santo Domingo Norte; Monte Plata, Haina, Cambita, Nigua y Palenque, en San Cristóbal, para los que se habilitaron 50 unidades en su momento, y se espera se integren prontamente otras 20.

TRAE para todo el país

De acuerdo a las informaciones que han concedido en diversas ocasiones las autoridades, y que corroboró González, en base al mencionado plan piloto se hizo una planificación para poner a funcionar TRAE en todo el país, que en total resultaría con 582 rutas, unos 7,780 kilómetros, y una oferta de 1,300 autobuses.

De esa suma de vehículos, el Ministerio de Educación decidió dos grupos de adquisición, uno con 700 unidades, que serán compradas mediante licitación, y otro con 600 que serán alquiladas, con contratos a dos años; de este último es que serán extraídas las 230 que a partir de la próxima semana movilizarán el cuerpo estudiantil de la capital desde distintos puntos de la provincia hasta sus recintos escolares.

“Se hizo una licitación, que fue la que resultó para empezar por el Gran Santo Domingo, en los cuales hay 230 autobuses. En esa licitación, 130 autobuses los ganó la empresa Caribe Tours, 20 Mochotran y 80 Magna Motors”, afirmó González, quien además agregó que el número aumentó debido a la demanda en Pedro Brand y otros distritos educativos.

Aunado a esto, mencionó que el proceso se ha retrasado debido a todos los pasos que son necesarios para poner en funcionamiento una ruta, que van desde la licitación para que cada empresa obtenga los autobuses calificados, que no deben ser de un año menor al 2019, y hasta la rotulación de los mismos. Citó también la designación de choferes que deben no solo estar calificados, sino recibir capacitaciones por la Escuela Nacional de Educación Vial.

“Nosotros no podemos montar un chofer, una auxiliar o una supervisora dentro del sistema, sin antes haber pasado un proceso de capacitación de 32 horas por la Escuela Nacional Vial”, declaró, tras indicar también que “tú no puedes tirar los autobuses porque los muchachos no saben la ruta. Es un proceso de recorrido, un proceso que nosotros pedimos paciencia, pero estamos trabajando”.

Luego de la segunda semana de octubre, las empresas contratadas tendrán la responsabilidad de entregar el 50% de los vehículos que ganaron, en el caso particular de Caribe Tours, afirmó que está lista para iniciar en los distritos educativos 15-03, 10-04 y el 10-06, por lo que en esta primera etapa tendrá 43 autobuses operando.

Para esa empresa, que tiene la mayoría de los autobuses del Gran Santo Domingo, el compromiso es completar el 100% de las unidades que ganaron para el 11 de noviembre del presente año.

“No se va a ir a esos lugares a improvisar. Se va a poner en operación, pero es un proceso que por la seguridad de los estudiantes, es un proceso que no es inmediato”, manifestó González, al referir que ya hay un proceso de licitación para la señalización horizontal y vertical de todo el sistema.

Por distrito

En el distrito escolar de Villa Mella, para un total de seis rutas, se tiene previsto la colocación de 30 autobuses. En el 10-02, en Sabana Perdida, cuatro rutas tendrán 12 buses; en el 10-03, en Santo Domingo Norte, tres rutas para 28 buses; y el 10-04, en la Zona Oriental, dos contarán con 11 vehículos.

Además, en Boca Chica se prevé que tenga cinco rutas, con 13 autobuses; el 10-06 de Mendoza, seis rutas y 20 buses; en Guerra, nueve vehículos para seis rutas; y en Los Alcarrizos, 19 buses para seis líneas de recorrido.

En Santo Domingo Central, tres rutas contarán con 18 buses; en el 15-03, en Sur Central, cuatro rutas y nueve autobuses. En el Distrito Nacional, tres rutas poseerán 16 buses; en Herrera, seis tendrán 23 autobuses; y en Pedro Brand, se vislumbra que podrían ser 11 buses.