Libros arrojados a la basura en Puerto Plata fueron botados “por error” dice director del distrito

La Dirección Regional de Educación de Puerto Plata y el Distrito Educativo 11-02 de esa provincia aclararon que los libros que aparecen en un video difundido a través de las redes sociales y medios de comunicación, corresponden a material “descartado por error” junto a otros artículos viejos desechados del centro que actualmente está en proceso de remozamiento.

En una rueda de prensa encabezada por a la directora regional, Leonidas Payamps Cruz, junto a una comisión de la sede central encabezada por Carlos Vidal; el director del distrito de Puerto Plata, Benjamín Jiménez, y el director del centro, Amauris García Murray, se explicó que esta acción fue el resultado de “un error por parte de uno de sus conserjes”, ya que el centro se encuentra en un proceso de remozamiento para el inicio del año escolar 2023-2024.

Carlos Vidal explicó que junto a textos viejos y deteriorados “se fueron por error textos nuevos” en términos físicos, pero que no eran textos actualizados, que solo servían como material de soporte.

Mientras, el director del plantel, Amauris García Murray explicó que como parte del proceso de remozamiento y limpieza general, se estaba botando escombros y material didáctico no útil y que “lamentable la orden dada no fue acatada de manera correcta al incluir material didáctico que no debía ser incluido”.

Dijo que quienes conocen su trayectoria saben cómo se maneja, al tiempo de lamentar el incidente por el cual pidió disculpas.

García Murray estuvo acompañado además por miembros de la Asociación de Padres así como del personal docente del centro.

Ministro de Educación

A través de su cuenta de la red social de Twitter, el ministro de Educación Ángel Hernández indicó que solicitó sea investigado el caso, al tiempo de indicar que se tomarán las medidas de lugar.

“Los libros nunca envejecen. Siempre son fuentes de conocimientos. Por lo cual su destino no puede ser la basura. En Puerto Plata se cometió un exceso al disponer de manera incorrecta de textos escolares. Hemos solicitado se investigue el caso y las medidas de lugar se tomarán”, escribió Hernández.