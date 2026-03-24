Omar Fernández propone a senadores prescindir del barrilito y destinar ese dinero para enfrentar crisis

El senador del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, presentó al gobierno dominicano una serie de propuestas con el propósito de aliviar la carga económica al pueblo dominicano ante posibles aumentos en los productos de primera necesidad por la crisis de Medio Oriente.

“Ya se han anunciado aumentos en electricidad, en transporte, en alimentos, pero también vale la pena hacerse una pregunta incómoda, aunque necesaria. ¿Dónde está el sacrificio de quienes gobiernan?”, cuestionó el senador a través de un video colgado en sus redes sociales.

El legislador propuso a los senadores prescindir del barrilito y redirigir esos recursos a medidas que alivien a la ciudadanía, ante lo que destacó la indexación salarial. Fernández explicó que a pesar de que reconoce que ese fondo ha servido para atender necesidades reales, “se trata de mandar una señal clara al país, que el sacrificio, si de verdad es necesario, entonces debe ser de todos”.

El congresista consideró que es el momento ideal para aplicar la indexación salarial del impuesto sobre la renta para quienes ganan por debajo de los RD$52,000, para que no se les cobre un impuesto sobre un ingreso, que según consideró, apenas alcanza para vivir con dignidad.

“Y si el gobierno quiere ya llamar el sacrificio a cumplir con la ley, pues perfecto, vamos adelante. Al final lo importante es que los recursos lleguen y la indexación es un mandato de ley”, señaló.

Otra de las propuestas de Fernándes es eliminar el impuesto del 2% sobre los préstamos hipotecarios, “porque acceder a una vivienda no puede seguir siendo una carrera cuesta arriba para las familias dominicanas”. Asimismo, resaltó que facilitar ese paso también es política social, dinamizar la economía y también proteger el futuro.

Agregó que ahora más que nunca nunca hace sentido liberar de anticipos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer, generar empleos y mover la economía desde abajo que es donde más se necesita.

“Y es en los momentos críticos cuando se demuestra el coraje para tomar decisiones de futuro. Hablar del pasado siempre será lo más fácil, lo difícil y lo valiente es jugársela por el mañana de millones de dominicanos que hoy sienten en riesgo su calidad de vida”, manifestó.

Fernández sostuvo que de gobierno haber apostado por más inversión de capital, en vez de aumentar el gasto corriente improductivo, la crisis habría encontrado la economía dominicana en mejores condiciones para afrontar “momentos como estos”.

“Este nuevo desafío no nos pide darle la espalda a la población, nos pide ponernos de su lado. Y en esta nueva realidad ha llegado el momento de usar todo lo que está a nuestro alcance para ponerle dinero a la gente en la mano”, apuntó.

El político señaló que de no ser aceptada su propuesta, continuará usando los recursos con transparencia.

“Estos recursos que como siempre digo no son míos, son de ustedes y eso me es suficiente para rendir cuentas de cada centavo al detalle, de manera que si el gobierno se compromete de verdad a resolver, entonces redirigir esos fondos es una opción y soy consciente que ese dinero no da para resolver el problema, pero si el sacrificio es de todos, entonces que sea de todos”, destacó el senador del Distrito Nacional.

Al concluir, el legislador indicó que el gobierno tiene la oportunidad de usar bien esos recursos, y recalcó que el centro de cualquier iniciativa no puede ser el Estado porque “cuando el dominicano se le pide sacrificio, lo mínimo que merece es ver un gobierno dispuesto a sacrificarse también. Y cuando el país se le pide apretar, lo justo es que ese esfuerzo se traduzca en alivio, en justicia y en decisiones que de verdad le devuelvan dignidad a la vida de la gente”.