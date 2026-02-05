Presidente del Senado apoya fusión MINERD–MESCYT para eficientizar recursos

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, afirmó que la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (MINERD) representa una oportunidad para optimizar el uso de los recursos destinados al sistema educativo, al entender que la educación debe concebirse de manera integral y no segmentada por niveles.

Durante una entrevista en el programa radial Juego de Damas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la fusión no implicará la desaparición del MESCYT ni afectará el presupuesto educativo, al precisar que la institución continuará operando como una dirección especializada y que los recursos, fijados por ley en un 4 % del presupuesto general del Estado, se mantendrán intactos, mientras el Congreso avanza en la planificación para una implementación eficiente de la medida.

En otro orden, De los Santos resaltó la aprobación del Código Penal, como uno de los principales logros del Senado bajo su presidencia, tras casi 30 años de debates, y que entra en vigor en julio de 2026, luego de la adecuación del Código Procesal Penal.

Asimismo, adelantó que se someterá una modificación al artículo 310, relativo al cuestionamiento a funcionarios públicos, y que en el artículo 111 se lograron incorporar dos de las tres causales que generaron mayor debate.

En cuanto al proyecto de Reforma Policial, Ricardo de los Santos informó que este se encuentra bajo estudio en una comisión especial, destacando que la iniciativa busca un reordenamiento integral de la institución y fortalecer el respeto mutuo entre la Policía Nacional y la ciudadanía, y valoró además la reciente aprobación de la Ley de Alquileres como un avance significativo para equilibrar los derechos y deberes entre inquilinos y propietarios, tanto en viviendas como en establecimientos comerciales.

Finalmente, destacó que solo en el año 2025 el Congreso Nacional aprobó más de 100 leyes, y defendió la gestión de Luis Abinader al señalar que el desarrollo y la inversión pública han llegado a todas las provincias del país, rompiendo con la concentración histórica en zonas de mayor densidad poblacional.