El ausentismo frena la Reforma Laboral en el Congreso

A pesar de que el Senado aprobó con agilidad la reforma al Código de Trabajo el pasado 16 de octubre, el proyecto se encuentra actualmente estancado en la Cámara de Diputados.

Aunque la Comisión Permanente de Trabajo se comprometió a entregar un informe en noviembre, al día de hoy, miércoles 18 de diciembre, el consenso sigue sin aparecer.

Uno de los mayores obstáculos ha sido la inasistencia recurrente de varios diputados a las reuniones de la comisión. Según datos del Sistema de Información Legislativa (SIL), la falta de quórum ha impedido agilizar el diálogo sobre las cuatro iniciativas que se estudian de manera conjunta.

El presidente de la comisión, Mélido Mercedes, justificó las ausencias recientes, incluyendo la del vicepresidente de la mesa, Pepe Abreu, asegurando que existe un compromiso renovado para retomar las sesiones esta semana.

"Garantizaron que mañana a las 9:00 a. m. estarán con nosotros", afirmó el legislador.

La cesantía: El punto de honor

Un tema que mantiene dividida a la comisión es la cesantía laboral. Mientras legisladores como Carmen Ligia Barceló proponen modificar esta figura (en sintonía con el sector empresarial), el diputado Mercedes reiteró su postura radical de proteger los derechos adquiridos.

"Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se toque la cesantía ni ningún derecho que pueda afectar a la clase trabajadora", aseveró Mercedes, reafirmando que el mecanismo que garantiza prestaciones tras un despido injustificado es innegociable para su gestión.

El tiempo se agota. El Congreso Nacional tiene hasta el 12 de enero, fecha en que concluye la legislatura ordinaria, para aprobar proyectos críticos.

Según el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la lista de "imprescindibles" para los próximos días incluye: La Reforma Laboral, El Presupuesto General del Estado para 2026 y la Ley de Bonos para enfrentar el déficit económico anual.

Pacheco reconoció que, con apenas unas 10 o 12 sesiones restantes, será un reto aprobar toda la agenda pendiente.

"Vamos a ir avanzando, pero somos conscientes de que no todas las iniciativas podrán ser favorecidas antes del cierre", concluyó.