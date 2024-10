Senado comienza entrevista para seleccionar el pleno de la JCE para 2024-2028

El Congreso Nacional comenzó este martes el proceso de entrevistas para preseleccionar a quienes pertenecerán en el periodo 2024-2028 al pleno de la Junta Central Electoral (JCE).

La comisión especial del Senado de la República comenzó este mañana la fase de entrevistas en la que podrán ser escuchados los 103 aspirantes registrados.

Con el recibimiento este martes de los primeros 31 aspirantes, la comisión planea desarrollar hasta el viernes el conocimiento personal y profesional de cada uno de los que pasaron a la segunda etapa del procedimiento que les podría permitir ser miembro titular o suplente del órgano electoral.

El presidente de la comisión, senador Julito Fulcar, explicó que la convocatoria fue implementada utilizando como parámetro el orden alfabético de los apellidos.

Aspirantes

Según la lista facilitada por el equipo técnico de la cámara alta, los nombres de las personas citados son los siguientes:

Arlette Miguelina Almanzar Burgos, Ismery Landy Alcántara de Ledesma, Liusto Fantona Castillo Bautista, Bethesayda Abreu Álvarez, Jose Daniel Candelario de la Cruz, Malaquías Contreras y Carlos Manuel Cochón Reyes.

Además, se encuentra Freddy Ángel Castro Díaz, Marcos Antonio Cruz, Juan Bautista Cuevas Medrano, Yrcania Ibelice Casado Pimentel, José Darío Cepeda Medina y Juana VElez Soto.

En la lista también están Samir Rafael Chami Isa, miembro titular actual, y Dolores Vanahi Bello Dotel, suplente del presidente del órgano electoral, Andrés Román Jaques Liranzo. Este también se presentó nuevamente con el objetivo de ser rectificado en la posición.

Estos fueron colocados en el grupo que fue recibido en la mañana.

En el horario de la tarde están José Alexis de Jesús Gálvez, Jose Miguel de la Cruz Mendosa, Juan Bautista de la Rosa Méndez, Miguel Altagracia de Leon Carbonell, Maria Estela de Leon Veloz de Mateo, Francisca de los Santos de Rodríguez, Isidro Díaz Alcántara, Denny Emmanuel Díaz Mordán, Rhina Díaz Tejeda, Miguel Ángel Durán, Félix Agusto Farias Campos, Mártires Familia Aquino, Glenis Elizabeth Feliz Pérez, Iván Vladímir Feliz Vargas.

Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, al igual que otros mencionados, también labora en la entidad electoral. Ceballos fue designado en 2020 director especializado de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, después de ocupar la secretaría general.

Los aspirantes tuvieron un tiempo de cinco minutos para presentarse, luego fueron sometidos durante 10 minutos a un segmento de preguntas realizadas por los senadores que conforman la comisión.

Los puntos de interés mostrados por los representantes de la comisión estaban centrados en las debilidades que permanecen aún en el interior de la JCE y otros aspectos.

Tal es el caso de acciones preventivas y persecución del delito electoral, la visión sobre equidad de género en los procesos electorales, validación o rechazo del voto automatizado.

Asimismo, los senadores hicieron preguntas sobre el voto preferencial y las implicaciones que tiene el método D’Hont, y el sistema de arrastre en el aspecto municipal.

Por igual fueron abordados temas controversiales como la recién aprobada, por la Asamblea Nacional Revisora, unificación de las elecciones para el periodo 2032 y la reducción a 170 la matricula en la Cámara de Diputados.

Igualdad de derechos

Aunque varios miembros del pleno de la JCE buscan mantenerse en la posición, el senador Fulcar aseguró que todos los involucrados serán observados con una visión igualitaria, dirigida a medir los distintos desempeños profesionales, sin otorgar preferencias.

“Hicimos una convocatoria para ciudadanos que conforme a la ley llenen los requisitos establecidos los postulantes son ciudadanos y ciudadanas, no importa la jerarquía, ni la posición que tengan.

"Aquí no viene un miembro, un empleado o un presidente de la Junta. Aquí vienen ciudadanos que vamos a evaluar en igualdad de condiciones y el resultado final tendrá que ver con el desempeño y unos criterios establecidos”, dijo Fulcar.

Por igual, el senador Antonio Taveras explicó en esta ocasión se adicionó dentro de los criterios internos un nuevo requisito para evitar las cercanías políticas y empresariales de quienes serán los elegidos.

“Uno de los criterios fundamentales que se incluyó es que los aspirantes no tengan ninguna vinculación a las organizaciones políticas, que no tenga intereses, para garantizar que puedan celebrar un proceso electoral parcial. Que no sean personas cuestionadas bajo ninguna forma”, expresó Taveras, miembro de la comisión.