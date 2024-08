Juristas debaten propuestas sobre reducción de diputados y unificación electoral

El país está a tan solo horas de conocer, de manera formal, el proyecto final de reforma constitucional que depositará el presidente Luis Abinader este 16 de agosto en el Congreso Nacional.

Es por esto que representantes de los sectores de juristas constitucionales han incrementado en los últimos días las discusiones en torno a los cuatro puntos centrales que tiene el particular que modificará la Carta Magna dominicana.

El pasado miércoles, un grupo de abogados especializados en la defensa de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos participó en un panel organizado por la Universidad Pro Educación y Cultural (Unapec), en el que abrieron un debate enfocado en el desglose de las propuestas del Poder Ejecutivo.

No obstante, más que las opiniones deferentes sobre la cláusula pétrea que busca poner el presidente Luis Abinader en la norma suprema para “blindar” y proteger el mandato presidencial; fueron las propuestas de los abogados con relación a la unificación de las elecciones y la reducción de la matrícula de diputados las que resaltaron durante la actividad.

El jurisconsulto Nassef Perdomo valoró como positivo que el primer mandatario esté trabajando para convertir en un solo proceso electoral las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Ya que, según Perdomo, esto representa una “tortura” para la sociedad, que se encuentra durante todo un año en diversas contiendas electorales.

Sin embargo, a diferencia del particular mostrado a la sociedad por el jefe del Estado, que tiene el interés de colocar el sufragio de los tres niveles en un solo día, sin alterar el periodo de elección; Perdomo propone retomar el modelo que utilizó el país con un mandato de dos años, en el año 1994 para celebrar el Pacto por la Democracia.

No obstante, aclaró que el activismo político constante que registra la sociedad dominicana no se reducirá con esta modificación, debido a que su solución no es “una reforma constitucional”.

“Nosotros terminamos el pasado proceso electoral hace unas semanas y ya estamos hablando del de 2028. No creo que eso se solucione constitucionalmente”, dijo.

El abogado Eduardo Jorge Pratz expresó que está de acuerdo con la separación de los comicios electorales, asegurando que podrían ser separados en un periodo de dos años.

Reducción de diputados

Por otro lado, la extensa lista de curules que tiene la Cámara de Diputados, con relación al órgano constitucional de otros países más desarrollados y con mayor densidad poblacional, también fue cuestionada.

Perdomo considera que, de aprobarse, la disminución de los legisladores no equivale una reducción del gasto presupuesto significativa. Siendo irrelevante en términos de austeridad económica para el Estado, contrario a lo plasmado por Abinader en días pasados.

En tanto, Jorge Pratz entiende que “mientras más diputados mejor”. Esto debido a que garantiza la representación de los ciudadanos en las distintas circunscripciones del país dentro de la Cámara Baja. Además, dijo que debería evaluarse la posibilidad de que sea aumentada la partida presupuestaria.

El jurista Cristóbal Rodríguez, además de favorecer la iniciativa, planteó que sea realizado un estudio en las circunscripciones electorales del territorio para lograr el ajuste correcto de la distribución de los diputados.