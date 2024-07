Eugenio Cedeño y sus polémicas declaraciones sobre el Código Penal, la mujer y correcciones a niños

"Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana de embarazarla a ella… aunque ella no quiera, es mi mujer. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo, y para que se encuera conmigo, para qué duerme conmigo en mi cama…"

Las declaraciones son del diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, quien mostró su parecer ante el código penal y las críticas que este proyecto de ley ha causado, además de su parecer en la corrección de los adolescentes.

Durante una entrevista ayer en el programa matutino A primera hora, Cedeño dio a conocer su pensar de las nuevas cláusulas del código penal y externó los casos que ameritan que estas sea implementadas.

“Como dicen que las iglesias están exentas de responsabilidad penal, el Estado está exento de responsabilidad penal… Es necesario porque una entidad como las iglesias que se representa a través de los ciudadanos no puede ser penalizada, ya que uno de los derechos fundamentales es la vida y luego la libertad de creer”, expresó Cedeño.

Así mismo, continuó diciendo que si un cura o sacerdote comete un delito este debe ser juzgado y apresado, más la iglesia no estaría involucrada en el hecho.

“La iglesia no fue concebida para cometer crímenes. Los crímenes los cometen los curas o los sacerdotes y cuando hay interés de la víctima es perseguirlo, se ha llevado a la justicia”, sostuvo el diputado por el PRM.

Además, dijo que la ley 24-97 es una “ley anti hombres”, ya que las denuncias que los hombres realizan en contra de su pareja sentimental no es tomada en cuenta, en ocasiones producen burlas.

“Desde la promulgación de la ley está concebida para perseguir al hombre y mostrarlo como el victimario perfecto”, afirmó Eugenio Cedeño, con incomodidad.

También, mostró su pensar sobre el castigo a los hijos, pero no al extremo. Cedeño, con firmeza, se mostró a favor de las correcciones, ya que señaló que estos actos ayudan a la reformación de los adolescentes.

Cedeño mostró su descontento por condenar a un hombre que intente tener relaciones sexuales con su pareja, ya que aseguró que esto es parte del matrimonio.

De igual manera, dijo que si se retira el preservativo a la hora del encuentro sexual, esto no es violación, por lo tanto, el código penal no puede juzgar estos acontecimientos