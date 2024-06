Reforma de la Constitución debe requerir 95% de los votos

El presidente del Senado propone que, de cara a la reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader, se establezca como requisito el voto del 95% de los asambleístas para futuras modificaciones a la Carta Magna que versen sobre el tema de la reelección presidencial.

El senador Ricardo de los Santos dijo que con ese porcentaje no habrá forma humana para reformas constitucionales con fines reeleccionistas, una práctica que ha sido costumbre cuando los presidentes de turno quieren prologar su mandato en el poder más allá de lo que establece el texto sustantivo al momento de su elección presidencial.

De los Santos afirmó que si continúa al frente de la Cámara Alta, que además ostenta la presidencia de la Asamblea Nacional, garantiza cumplir con el compromiso que ha manifestado el presidente Abinader en el sentido de que no permanecerá en el cargo más allá del 16 de agosto del 2028.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el senador por la provincia de Sánchez Ramírez dijo que la población puede estar tranquila porque lo que se busca con una reforma constitucional es poner los candados para que se respete lo que dice el artículo 124, que establece dos periodos y jamás.

Aclaró que, cuando se refiere a dos períodos, no quiere decir que a alguien lo eligen por ocho años, sino que resulta electo por primera vez para un mandato de cuatro años, luego tiene el derecho de repostularse por cuatro años más, y si lo logra, jamás pueda volver aspirar a la Presidencia de la República.

Insistió que el presidente Abinader ha sido más que claro y enfático de que en el 2028 él se va del Palacio Nacional, y eso a nadie le debe caber la menor de las dudas.

“Luis Abinader no se presentará jamás como candidato presidencial, y en nuestro caso, si volvemos a ser electo como presidente de la Cámara Alta que, por consiguiente, sería el presidente de la Asamblea Nacional, la sociedad puede estar segura de que eso no va a variar”, precisó De los Santos.

El legislador fue enfático al precisar que una vez votada la Ley que declara la necesidad de convocar la Asamblea Revisora, los asambleístas no variarán los puntos que establezca la citada norma.

“Nosotros asumimos el compromiso ante el país de que lo que verdaderamente buscamos es ponerle un candado a la Constitución de la República”, enfatizó.

El alto funcionario del Poder Legislativo agregó que, “Sí usted me pregunta a mí, cuál sería ese candado, bueno, yo soy de opinión que tenemos que poner una cantidad súper calificada de legisladores, no de los presentes, sino de la matrícula de los legisladores, que pudiera ser un 95% de la matrícula completa de los asambleístas para poder modificar nueva vez la Constitución, y yo creo que con eso no habría forma humana de que nadie pueda lograrlo”.

Dice que, con su propuesta de establecer como requisito el voto del 95% de los asambleístas para la reforma constitucional que verse sobre el tema de la reelección, lo que persigue es impedir que “nadie que llegue al Palacio Nacional se deje llevar del egoísmo del poder para tratar de perpetuarse en la Presidencia más allá de dos período como lo establece la Constitución vigente”.