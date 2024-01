Ángel Estévez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia La Vega, informó este lunes que la dirección del bloque morado en la sesión de trabajo de la Cámara de Diputados del pasado 29 de diciembre fue trazada para votar la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Teníamos la línea del partido que era votar por ese proyecto”, dijo Estévez.

A pesar de que otros congresistas peledeistas favorecieron la promulgación de esta pieza legislativa, Estévez explicó que no ejerció el voto debido a que no conoció previamente lo contemplado en el proyecto.

“Yo en ese momento, como no leí ese proyecto, no voté por el proyecto, me abstuve. Teníamos la línea del partido que era votar por ese proyecto”, dijo Estévez sin ofrecer mayores detalles.

Las declaraciones del miembro del PLD fueron ofrecidas durante una intervención en el programa de radio Sol de la Mañana, transmitido en la emisora 106.5 FM.

Rechazo social

Diversos sectores de la sociedad han manifestado su rechazo a la entrada en vigencia de esta ley, ya que degradan derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.

El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, expresó ayer que la edificación de esta ley representa un “jaque mate” a la libertad de expresión y a otros derechos humanos.

Fuerza del Pueblo y PLD votaron por Ley que crea el DNI Lea también

“Coincido con algunas instituciones, que parte de esta Ley, especialmente el artículo 11, que habla sobre la entrega de información, constituiría un jaque mate a la libertad de expresión, a la intimidad y la confidencialidad”, expresó el arzobispo durante la eucaristía con motivo del Día de la Virgen de La Altagracia.

A este llamado también se suma la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), entre otros sectores.

Diálogo del Gobierno

En un comunicado emitido el pasado viernes, el Gobierno manifestó disposición de abrir un diálogo con diversos sectores, a través del consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto.

Luego del comunicado, la SDD acogió el llamado. El primer encuentro se producirá este lunes, en la tarde, según informó a Listín Diario el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.