Yván Lorenzo niega vinculaciones con CC y acusa a legisladores y funcionarios de reunirse a escondidas

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, negó cualquier tipo de vínculo con el presiente de la Cámara de Cuentas y acusó a otros legisladores y funcionarios de reunirse “a escondidas” con los miembros del órgano auditor.

Luego de que su nombre apareciera en el informe de la comisión especial que investigó la Cámara de Cuentas, el senador dijo que no los conocía, que votó por ellos, y que no accedió a una supuesta reunión que le solicitó el presidente de ese órgano, Janel Ramírez.

“Yo fui el primero que solicitó una investigación a la Cámara de Cuentas, como consecuencia de la denuncia de acoso del presidente, por eso es quizás me está mencionando. Él me había pedido a mí que nos reuniéramos y yo no quise. Él me dijo, yo quiero que usted me escuche a mí también, yo le dije, yo no he escuchado a nadie… Yo voté por esa Cámara de Cuenta y no conocía a ninguno de ellos”, aseguró el legislador.

Lorenzo acusó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a los legisladores Rogelio Alfonso Genao y Antonio Taveras, así como al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de presuntamente haberse reunido a “escondidas” con miembros de la Cámara de Cuentas para presionarlos a tomar decisiones “en beneficio del Gobierno”.

“Tengo para decirles a ustedes que su gobierno ha hecho muchísimas diligencias en aras de doblar y tomar control a los miembros de la Cámara de Cuentas, empezando por el consultor jurídico, Antoliano Peralta, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el senador de la provincia Santo Domingo y el diputado que encabezó esa investigación. Todos se reunieron con el pleno de la Cámara de Cuentas a escondidas”.

Según el senador, los legisladores y el funcionario se reunieron con la Cámara de Cuentas en septiembre del año pasado.

Sobre el procedimiento de juicio político, dijo que está de acuerdo con enjuiciar a los miembros que tienen imputaciones que ameritan iniciar ese procedimiento.