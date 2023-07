Diputados PRM arremeten contra partidos de oposición por juicio político Cámara de Cuentas

El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldó la decisión de esa organización política de proceder con el juicio político a la Cámara de Cuentas y acusó a la oposición de querer mantener el “desorden” que existe en ese órgano auditor.

El vocero del bloque oficialista, Julito Fulcar, también apuntó a la Fuerza del Pueblo como el principal partido de oposición que “no le interesa que funcione la Cámara de Cuentas”.

Durante una rueda de prensa, Fulcar criticó la posición de la Fuerza del Pueblo de no apoyar el juicio político, así como las declaraciones de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Yo no quiero ser intérprete de ellos, sino que yo explique a la nación por qué se oponen a que haya un juicio político a la Cámara de Cuentas. Si es que no le interesa que funcione la Cámara de Cuentos, y es que el juego que se esconde detrás es que siga ese nivel de desorden institucional que existe hoy en ese organismo que no le permite operar” criticó.

Sobre el PLD, hizo referencia a las recientes declaraciones del vocero y senador de esa organización, Yván Lorenzo, quien acuso a varios legisladores y funcionarios de querer presionar a la Cámara de Cuentas.

“Si ustedes siguen de cerca las declaraciones que emitimos los diferentes voceros del Congreso de la República, se van a dar cuenta de que no ha habido un día, un solo día, del periodo que lleva a este cuatrenio en el que el senador Yván Lorenzo no haga alguna denuncia y la mayoría de sus denuncias han resultado sin fundamento. Si él dice que eso se hizo, yo lo llamo a que presente las pruebas, que presente las pruebas a la nación, porque lo que se ha dedicado es a difamar a funcionarios, dirigentes y al partido de gobierno”, arremetió.

Por último, a Fulcar se le cuestionó sobre la posibilidad de que no se realice el juicio político, a lo cual concluyo que: “Son capaces (la oposición) de entender que van por el camino equivocado con esa posición. A ellos la culpa y la historia se encargarán de absorber, por no asumir el rol de legislador”.