El obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, declaró este sábado que el país debe tener un Código Penal conforme a la Constitución.

Castro Marte pidió a los representantes de la Cámara Baja no alargar más la espera de un nuevo Código Penal que contenga nuevas tipificaciones que no contenga el actual.

“Urge un Código Penal conforme a la Constitución: Diputados no podemos esperar más, tenemos que superar el salvajismo y aplicar leyes penales y nuevas tipicaciones que no contiene el actual, no pensemos como pueblo ignorante, basta ya, somos inteligentes, no prolonguen”, escribió el obispo.

A mediados del pasado mes de febrero el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley del Código Penal con las modificaciones realizadas por la comisión especial. Asimismo, fue enviado a la Cámara de Diputados.

Esto sustituirá el presente Código Penal, el cual data de más de 100 años. Con la aprobación de dicho proyecto de ley, que consta de 421 artículos se regulan nuevos tipos penales con el propósito de proveer soluciones a la justicia dominicana.