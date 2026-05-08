Residentes en Las Lilas viven temerosos ante plan de desalojo

Tras tres días de la visita del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por el sector Las Lilas, en Santo Domingo Este, los residentes viven en la incertidumbre por ser desalojados.

Pedazos de madera en el suelo, concreto, ajuares que no pudieron ser recuperados y un ambiente de soledad y tristeza es la realidad que viven los que ya fueron desalojados de sus viviendas.

La angustia les impide dormir y la preocupación de no tener un techo donde recurrir los mantiene alertas. Algunos de los residentes dicen que les ofrecieron entre RD$100,000 y RD$700,000 para abandonar su vivienda y que esta pueda ser demolida.

La razón de los desalojos es el proyecto “Recuperación de la Margen Oriental del Río Ozama”, que tendrá una inversión de RD$409.5 millones e impactará a cerca de 62,815 habitantes.

Doralisa Sánchez García, de 65 años, aseguró que la cantidad que la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) acordó entregarle para que desaloje su vivienda son RD$363 mil, pero esta dice que esa cantidad no le alcanza para encontrar un lugar digno donde vivir.

Lleva más de 30 años residiendo en el sector de Las Lilas y, según relató, construyó su vivienda con lo poco que contaba. En la casa de madera y techo de zinc crió a sus cinco hijos; en la actualidad vende café para cubrir los gastos básicos como comida y los insumos para realizar sus helados que comercializa a RD$10.

“Yo lo que estoy indignada con la Urbe, tengo 30 años viviendo aquí; si pudiera irme a otro lugar, lo haría, pero yo no tengo dónde ir, sobrevivo con lo que gano vendiendo café para poder comer, que cada vez que llueve y sube el río me quedo sin nada, pero es lo único que tengo”, manifestó Sánchez García, entristecida por no tener un espacio donde acudir.

Al padecer de presión arterial alta y los enojos por no estar de acuerdo con ser desalojada sin tener un espacio seguro, dijo que su salud se ha deteriorado y pasa noches sin dormir por la angustia.

También, Modesto Ramírez, contó la incertidumbre de que perderá la casa que le costó varios años de esfuerzo y con sus propias manos construyó; lo mantienen impaciente y alerta desde que alcanza a ver un equipo de la UBER en la zona.

“Cuando ellos vinieron me dijeron que firme un acuerdo para darme RD$149 mil, pero a los inquilinos les están ofreciendo más que a mí, a cada uno RD$300 mil, y yo soy el dueño que hizo el esfuerzo por tener mi casa; deben tener una consideración con el dueño de la casa”, dijo.

El martes 5 de mayo, cuando el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó el sector, conversó con Ramón Acosta, quien le expresó que los residentes en Las Lilas están en desacuerdo con la remuneración ofrecida por sus viviendas, así como con los altercados que se han presentado durante los desalojos.