Juegos de dominó, vitilla, baloncesto y la fe predominan en sectores del Distrito Nacional

Dominó, vitilla y baloncesto son los juegos de ocio que destacan en los barrios de la capital en este asueto de Semana Santa.

En un recorrido por periodistas de este medio por los sectores Villas Agrícolas, Ensanche la Fe, San Carlos, Villa María, Villa Consuelo, Villa Juana, Mejoramiento Social y Ensanche La Fe, se evidenció un ambiente familiar y amistoso.

Jóvenes jugando vitilla y baloncesto, mientras adultos encabezaban las mesas de dominó y niños disfrutaban de baños en piscinas, es lo que predomina en estos sectores, junto a un ambiente de silencio y tranquilidad, resguardado por el patrullaje de la Policía Nacional.

Niños y jovenes disfrutan de baños en piscina durante Semana Santa.Leonel Matos

En medio del recorrido, también salió a relucir la fe cristiana en el sector Ensanche La Fe, motivo principal de esta Semana Santa.

Periodistas de este diario fueron testigos de un simulacro de la pasión de Cristo, organizado por la Iglesia Santa Teresa de Jesús.

Jóvenes simulaban ser Jesús y guardias romanos; mientras recorrían las calles del referido sector, vociferaban expresiones y actuaban como lo describe la tradición cristiana respecto a la vida, muerte y crucifixión de Jesús.

Pero también salieron a relucir las quejas hacia el Gobierno por las medidas tomadas en este asueto.

“No diste habichuelas, no regaste nada, no diste nada, no diste bono, ¿qué es lo que tú dices, presidente Abinader? Entonces también nos quitaste las piscinas, el compartir con la gente, el compartir con mi familia. ¿Qué es lo que tú quieres? No tengo trabajo”, expresó Yesenia Taveras.