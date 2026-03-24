Interior y Policía prohíbe fiestas masivas en playas y balnearios en Semana Santa

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispuso este martes una serie de medidas de cara a la Semana Santa con el fin de garantizar la seguridad en zonas turísticas y recreativas.

El MIP indicó que para la Semana Mayor ha establecido la regulación de actividades que impliquen concentración de personas, tales como el uso de equipos de amplificación sonora, la instalación de estructuras transitorias y el consumo colectivo de bebidas alcohólicas.

A través de la Resolución MIP-RR-0001-2026, la entidad dictó la prohibición de las fiestas masivas, tanto públicas como privadas en zonas de playas, ríos, arroyos y balnearios de sus alrededores y la instalación de estructuras transitorias en dichos lugares desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Asimismo, prohibió el expendio de bebidas alcohólicas durante el Viernes Santo. La institución instruyó la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), velar por el cumplimiento de la Resolución.

La institución consideró que las fiestas masivas, generalmente en espacios públicos o de acceso abierto “donde se realizan actividades recreativas que implican música de alta potencia, bailes, consumo de bebidas alcohólicas pueden generar impactos en la seguridad, el orden público, la movilidad o la convivencia ciudadana”.