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Cinema Centro

Un muerto y un herido tras tiroteo en Cinema Centro

El fallecido fue identificado como Santos Pimentel Lebrón, quien se desempeña como vigilante privado en Cinema Centro. 

Cinema Centro.

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Josué Batista RamírezSanto Domingo, RD 

Un hombre murió, mientras que un agente policial resultó herido tras un tiroteo en Cinema Centro, ubicado en la avenida George Washington del Distrito Nacional.

De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el fallecido fue identificado como Santos Pimentel Lebrón, quien se desempeñaba como vigilante privado en el referido centro.

De acuerdo a informaciones preliminares, Pimentel Lebrón presuntamente amenazaba a un empleado del lugar, mientras portaba un revolver, situación que fue reportada a agentes policiales por ciudadanos.

De momento, el hecho que desencadenó el tiroteo se encuentra bajo investigación.

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