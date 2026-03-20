Líneas aéreas dominicanas anuncian aumento en las tarifas ante alza de los combustibles

El presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), Omar Chahin, anunció un aumento en la tarifa aérea en todas sus rutas ante el nuevo aumento de 21 pesos en el combustible Je A-I.

El aumento de precio en los combustibles ha obligado a las aerolíneas nacionales a tomar decisiones inmediatas para preservar su operatividad, en un contexto internacional marcado por la volatilidad energética. En ese escenario, Chahín advirtió que las compañías aéreas deberán aplicar ajustes inmediatos en sus operaciones para hacer frente al impacto económico.

El dirigente explicó que el sector ya no puede continuar absorbiendo los constantes aumentos en el precio del combustible, uno de los principales componentes de los costos operativos de la aviación.

“El sector no tiene control sobre estas variables externas, pero sí debe reaccionar para garantizar su sostenibilidad”, expresó, al tiempo que, indicó que las medidas han sido consensuadas entre los miembros del gremio.

Chahín Lama atribuyó parte de la presión sobre los precios a factores internacionales, como las tensiones geopolíticas en Irán, que han generado un efecto dominó en los mercados energéticos y, en consecuencia, en la aviación comercial global. En ese sentido, no descartó la adopción de nuevas disposiciones si la situación persiste.

Un sector en crecimiento, pero bajo presión

A pesar de este panorama, la aviación dominicana mantiene una dinámica de expansión sostenida. Actualmente, la ADLA agrupa al menos cuatro aerolíneas nacionales activas, entre ellas Air Century, Sky High Aviation Dominicana, RED Air y Sunrise Airways Dominicana, además de otros operadores con permisos especiales o servicios no regulares.

Este conjunto de compañías ha sido clave para ampliar la conectividad aérea del país hacia destinos en el Caribe, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, consolidando una red que responde tanto al crecimiento del turismo como a la demanda de la diáspora dominicana.