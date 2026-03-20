En ocho días precio de combustibles aumentaron entre RD$ 15 y RD$ 95

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció un aumento de RD$10 a las gasolinas regular, premium, así como al gasoil óptimo y regular.

Según informó el Gobierno, el nuevo aumento en los combustibles surge ante el alza internacional del petróleo tras el conflicto armado en Medio Oriente, el cual ha derivado en una interrupción del suministro de petróleo y ha elevado el precio del barril WTI.

Este es el segundo aumento que se realiza a los combustibles en el mes de marzo, para un total de RD$15. El pasado viernes 13, el Gobierno anunció una alza de cinco pesos por galón para las gasolinas regular, premium, así como al gasoil óptimo y regular.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anunció el aumento de RD$10 al combustible, ocho días después de haber aumento RD$5. 20 de marzo 2026.Fuente externa

"Esto obedece a la volatilidad extrema de los mercados petroleros, provocada por la escalada bélica en Medio Oriente por la que el Gobierno mantiene una inyección de un subsidio de RD$ 1,189.8 millones solo para esta semana", señaló Industria y Comercio en un comunicado el pasado viernes.

A continuación una comparativa de los precios de los combustibles por galón tras el alza anunciada:

El galón de Gasolina Premium que cuesta RD$295.10, se venderá a RD$305.10.

La Gasolina Regular que tiene un costo de RD$277.50, se venderá a RD$287.50.

El Gasoil óptimo pasará de costar RD$247.10 a venderse en RD$257.10.

El Gasoil Regular, de RD$229.80 costará RD$239.80.

Avtur, pasará de costar RD$302.40 a RD$323.49 por galón.

Kerosene, de RD$243.80 a RD$366.60 por galón.

Fueloil #6, de RD$188.83 A RD$201.38 por galón..

Fuel Oil 1%S, de RD$198.20 a RD$215.86 por galón.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3; mantiene su precio.