Vaguada continuará generando lluvias este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continua provocando inestabilidad en el país, provocando lluvias en distintas localidades.

Para la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, Indomet pronostica aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, del sureste, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Debido a estas condiciones, el organismo mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. Además, recomendó tener precaución en ambas costas del país por oleaje anormal.

Indomet mantiene la alerta para Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Samaná, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monte Plata, y San Cristóbal.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C, y máxima entre 29 °C y 31 °C.