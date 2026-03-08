Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

Vaguada continuará generando lluvias este domingo

Para la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, Indomet pronostica aguaceros moderados a fuertes.

Las lluvias son provocadas por una vaguada y la aproximación de una onda tropical

Las lluvias son provocadas por una vaguada sobre el territorio nacional.Jorge Martínez

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continua provocando inestabilidad en el país, provocando lluvias en distintas localidades.

Para la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, Indomet pronostica aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, del sureste, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Debido a estas condiciones, el organismo mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. Además, recomendó tener precaución en ambas costas del país por oleaje anormal.

Indomet mantiene la alerta para Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Samaná, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monte Plata, y San Cristóbal.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C, y máxima entre 29 °C y 31 °C.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados