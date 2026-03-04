Masones reconocen al historiador Miguel Reyes Sánchez

El Supremo Consejo del Grado 33, Jurisdicción Masónica de la República Dominicana del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, reconoció con la Medalla de Honor y Mérito de la Orden del Supremo Consejo al historiador, Miguel Reyes Sánchez.

La distinción resalta su trayectoria como historiador, diplomático y académico, caracterizada por la excelencia, el rigor científico y una sostenida producción bibliográfica de alto valor histórico y cultural.

Este reconocimiento a Reyes Sánchez, quien es actualmente el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, se realizó durante la conmemoración del 165 aniversario de la fundación del Supremo Consejo del Grado 33 y le fue entregado por sus más grandes dignatarios encabezados por el doctor, Eduardo Mejía Jabid, soberano gran comendador.

Historiador, Miguel Reyes Sánchez fue reconocido por la Jurisdicción Masónica de la República Dominicana.Fuente Externa

El gran canciller-secretario general, Héctor Gómez Ortiz, resaltó que el galardonado “se ha distinguido por su prolífica obra escrita, ampliamente reconocida y premiada a nivel nacional e internacional, la cual constituye un aporte fundamental para la comprensión de la historia dominicana, las relaciones internacionales y la diplomacia insular, así como un prolongado y meritorio servicio al Estado dominicano en los ámbitos diplomático e institucional”.