Nueva York ilumina 16 edificios emblemáticos con colores de la bandera dominicana

El cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, consideró histórico que el pasado 27 de febrero, con motivo del Día de la Independencia Nacional, 16 edificios emblemáticos del estado fueran iluminados de manera simultánea con los colores de la bandera dominicana

“Hoy nos encontramos aquí para hacer un anuncio histórico para nuestra comunidad dominicana en Nueva York. Por primera vez en la historia, 16 edificios emblemáticos de esta gran ciudad fueron encendidos de manera simultánea con los colores de nuestra bandera: rojo, blanco y azul”, expresó el diplomático durante un encuentro con la prensa y líderes comunitarios.

Vásquez Martínez destacó que este acto “representa un reconocimiento extraordinario a la presencia, al aporte y al crecimiento de la comunidad dominicana en Nueva York”, subrayando que se trata de un gesto institucional que trasciende lo simbólico y reafirma la fortaleza de la diáspora.

El cónsul agradeció de manera especial el respaldo de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y del congresista Adriano Espaillat, señalando que “este importante logro no habría sido posible sin el apoyo decidido de líderes comprometidos con nuestra gente”.

“Gracias al esfuerzo conjunto de la gobernadora y de nuestro congresista, Nueva York envió un mensaje claro y contundente al mundo: la comunidad dominicana es parte esencial de esta gran metrópoli”, afirmó.

Entre los edificios que fueron iluminados se encuentran: One World Trade Center, Governor Mario M. Cuomo Bridge, Kosciuszko Bridge, The H. Carl McCall SUNY Building, State Education Building, Alfred E. Smith State Office Building, Empire State Plaza, Niagara Falls, además de otros puntos estratégicos del estado.

El representante consular agradeció a la comunidad dominicana haberse sumado a la celebración patriótica y a vivir con orgullo ese momento sin precedentes.

“Estos 16 edificios, iluminados al mismo tiempo, no solo brillaron los colores de nuestra bandera, también la fuerza, la dignidad y la unidad de nuestra comunidad”, concluyó el cónsul Vásquez Martínez.