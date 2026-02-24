Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo trabaja con normalidad

El servicio en la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, comprendida desde Sabana Perdida hasta Gualey, fue restablecido antes del mediodía de este martes.

Este servicio fue afectado por la falla eléctrica nacional registrada este lunes que también provocó daños en el sistema de acople del motor de socorro.

Técnicos de la empresa POMA determinaron que el variador sufrió daños permanentes y se prestó el variador del sistema de socorro de otras líneas y se cambió la pieza para realizar pruebas.

Técnicos franceses realizaron las pruebas para la puesta en marcha del sistema acorde a las medidas de seguridad requeridas por el transporte de cable.

Apagón nacional

La mañana del pasado lunes, a las 10:50 de la mañana, sectores del Distrito Nacional registraron la interrupción en el servicio energético. Posteriormente fueron reportando hasta la redacción de Listín Diario la falla en sectores de Santo Domingo Este, Peravia y San Francisco de Macorís, Dajabón, Santiago y El Seibo.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que la falla se produjo a las 10:50 de la mañana y que desde ese momento fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.