Caminata por la Patria reafirma compromiso comunitario desde el Club Mauricio Báez

A las 8:00 de la mañana se inició ayer la “Caminata por la Patria” desde el Club Mauricio Báez de la capital, en un recorrido por diversas calles con la participación de comunitarios, jóvenes y dirigentes para reforzar los valores patrios.

La caminata estuvo liderada por el presidente de la entidad deportiva, José Domínguez, quien explicó que procuran con la actividad enviar un mensaje claro a la población: No dejar en el olvido los valores patrióticos ni las luchas que han permitido el desarrollo de la comunidad.

“Queremos que el pueblo mantenga la fe en su barrio y que entienda que unidos podemos seguir creciendo”, manifestó.

Durante el transcurso de la caminata, los participantes caminaron sosteniendo banderas dominicanas y lanzando consignas referentes al orgullo patrio, en un ambiente matizado por el respeto y el entusiasmo.

Domínguez reiteró que este tipo de actos no solo fortalecen el sentimiento nacional, sino que también promueven la convivencia pacífica y el compromiso social entre los residentes del sector.

A su vez, indicó que la intención es convertir la “Caminata por la Patria” en una tradición anual, y que el objetivo principal siempre sea que cada generación recuerde la importancia de la unidad, la humildad y el trabajo colectivo para continuar transformando su entorno.

Destacó la importancia de mantener viva la fe, así como también continuar promoviendo iniciativas que impulsen la unidad y el desarrollo colectivo.

Avances en el sector

Domínguez comentó que desde el Club Mauricio Báez se labora con el “celo en alto” para seguir aportando al crecimiento de la comunidad, resaltando que han obtenido avances en diferentes áreas para los residentes del sector Villa Juana, donde está ubicado el club.

Destacó que en la actualidad el barrio cuenta con educación primaria y secundaria, además de facilidades en el área tecnológica, servicios médicos y espacios destinados a la práctica de los deportes, lo que evidencia que muchas necesidades básicas han sido cubiertas en su totalidad.