¿Cómo funciona la tarifa integrada de los corredores de autobuses y del Metro de Santo Domingo?

En las últimas semanas, dentro de algunas estaciones del Metro de Santo Domingo y Teleférico, se han observado unos torniquetes diferentes a los utilizados por transeúntes que suelen dirigirse a distintos puntos de la ciudad.

Se trata de los tornos de la tarifa integrada del Sistema Integrado de Transporte (SIT), un plan piloto que se espera tenga diferentes fases, pero que inició funciones el viernes 13 de febrero con la inauguración del nuevo corredor de autobuses de la avenida Independencia.

Según Frinette Rodríguez, directora de comunicaciones del SIT, la idea de la implementación consiste en lograr que el usuario utilice los servicios de los corredores de autobuses con el Metro de Santo Domingo usando su tarjeta de crédito o débito (sin contacto) por un costo de 35 pesos.

“Si usted se desmonta de uno de los corredores y se incorpora en una de estas estaciones, solamente tendrá que pagar 35 pesos por los dos servicios”, reveló.

Además, Rodríguez aseguró que el Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit) implementa “las logísticas operativas del sistema en conexión con las estaciones”.

“Ellos (Fimovit) lo que hacen es que implementan las logísticas operativas del sistema en conexión con las estaciones y se seleccionan unos torniquetes específicos para poder validar el pago del usuario. Por ejemplo, en el Centro de Los Héroes hay dos torniquetes específicos que están señalizados para que el usuario que va a utilizar la conexión con el autobús pueda ser validado con su tarjeta y pagar la tarifa de 35 pesos”, dijo en una conversación con periodistas de este medio.

Asimismo, la encargada de comunicaciones agregó que la tarjeta de crédito o débito también se puede utilizar con los torniquetes señalados para solamente viajar dentro del Metro de Santo Domingo.

¿Cuáles son las estaciones y corredores disponibles?

Los servicios de corredores que están disponibles dentro del plan piloto son los siguientes: Núñez de Caceres, Winston Churchill, Independencia y Charles Gaulle.

Por otro lado, once estaciones, divididas entre la Línea 1 y Línea 2, poseen torniquetes para el uso del Sistema Integrado de Transporte. Por la Línea 1 están las estaciones Centro de Los Héroes, Juan Bosch, Mamá Tingó.

Las habilitadas de la Línea 2 son la María Montez, Pedro Francisco Bono, Francisco Gregorio Billini, Ulises Espalliat, Pedro Mir, Eduardo Brito y Concepción Bona.

La estación Charles de Gaulle del Teleférico de Santo Domingo también está incluida.

Personal preparado

Por otro lado, Rodríguez aseveró que al tener la fase de introducción en función esperan que “el usuario a veces se confunda”. No obstante, aseveró que existe un personal capacitado para brindar apoyo cuando esas situaciones se presenten.

“Por lo general, hay agentes que están dedicados a orientar al usuario para que pueda entender la dinámica y cuál estación aplica y cuál no”, reveló.

Conforme Rodríguez, la primera fase de la tarifa integrada tendrá una duración de dos meses con las estaciones seleccionadas.

Después de agotar el periodo establecido, se espera que exista un diagnóstico de resultado que ayude a implementar las ideas para iniciar la fase número dos.