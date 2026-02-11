Detienen búsqueda de motorista que cayó al río Isabela desde el puente Jacinto Peynado

Las labores de búsqueda del joven motorista que cayó al río Isabela desde el puente Francisco J. Peynado fueron detenidas.

Según informó Kelvinson Cáceres, encargado de la Unidad de Búsqueda de la Defensa Civil, retiraron las unidades porque el agua se encontraba turbia y el río presenta doble corriente en reversa, lo que dificulta las labores de rescate, no obstante, informó que mañana continuarán buscando.

Según informaron testigos, el accidente se registró en horas de la mañana cuando presuntamente un vehículo impactó al motor provocando que cayera al agua.

Fueron cuatro las personas que resultaron heridas y el joven desaparecido en el accidente.

“Si hubiese sido una persona influyente aún estarían buscando”, narró José Luis Heredia, un testigo que estuvo presente.

Asimismo señaló que el joven intentó nadar para poder salir.