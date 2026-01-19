Aviones militares de EE UU operan desde el AILA en despliegue logístico coordinado

Al menos diez aeronaves militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mantienen operaciones regulares desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, como parte de un despliegue logístico y de apoyo que se ejecuta en coordinación con las autoridades dominicanas.

Las operaciones, activas desde el pasado 8 de diciembre de 2025, incluyen entre tres y cuatro vuelos diarios desde la terminal dominicana hacia territorio estadounidense, principalmente con destino a Miami.

De acuerdo con los detalles ofrecidos, las misiones están enfocadas en el traslado de cargas y materiales logísticos vinculados a tareas de apoyo estratégico.

“Nosotros vemos movimientos de aeronaves todos los días, de las que están estacionadas aquí en la terminal aeroportuaria”, expresó una fuente aeroportuaria que solicitó mantener su identidad en reserva, al confirmar la regularidad del flujo aéreo militar.

Como parte del despliegue, soldados estadounidenses se encuentran concentrados en un campamento habilitado en el área cercana a la pista 17-35 del AILA.

En ese espacio también se observan equipos, vehículos y unidades de apoyo terrestre transportados por las propias aeronaves, además de suministros y personal dedicado a labores de vigilancia y logística.

Pese a la presencia militar, las operaciones aéreas comerciales del AILA continúan desarrollándose con normalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Oficiales y agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) trabajan de manera coordinada en la supervisión y control de los vuelos, garantizando que el movimiento regular de pasajeros y cargas no se vea afectado.

Base Aérea de San Isidro

En contraste, una fuente indicó que en la Base Aérea de San Isidro ya cesaron las operaciones de aeronaves militares estadounidenses. Según explicó, los aviones solo utilizaron esa instalación por unos días para traslados puntuales de carga y actualmente no permanece ninguna aeronave de ese tipo en la base.

La misma fuente señaló que versiones difundidas en redes sociales sobre una presencia militar permanente en San Isidro carecen de veracidad y responden a informaciones mal interpretadas.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que el despliegue en el AILA no ha alterado la programación regular de vuelos, gracias a medidas de coordinación interinstitucional diseñadas para evitar retrasos o inconvenientes operativos.

Asimismo, indicaron que, una vez concluyan las operaciones anunciadas por el Poder Ejecutivo, el personal y los equipos desplegados serán reubicados conforme a los planes establecidos.

De acuerdo con informaciones oficiales, la presencia de estas aeronaves responde a prioridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos, alineadas con directrices presidenciales orientadas a interrumpir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la protección del territorio estadounidense